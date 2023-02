Alessio Picariello, 4e Belge confirmé en WEC et au Mans

Alessio Picariello est désormais fixé sur une partie de son programme 2023. Quelques heures après la confirmation de l’engagement de Stoffel Vandoorne comme réserviste chez Peugeot Sport (il découvrira le proto 9X8 Hypercar la semaine prochaine à Aragon), Iron Lynx a officialisé ses pilotes sur la Porsche 911 RSR jaune qui participera au championnat du monde d’endurance (WEC) et donc aux 24H du Mans. Et alors que Sarah Bovy disputera la saison chez les Iron Dames, on retrouvera un autre Belge, notre compatriote Alessio Picariello, sous contrat Porsche, sur la voiture du patron Claudio Schiavoni. Le troisième pilote sur cette voiture alignée en collaboration avec Proto sera Matteo Cressoni.