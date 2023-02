WRC Suède : Neuville ne se voit pas sur le podium

Les balades avec les chiens de traîneau, les baignades dans l’eau glacée ou les longues attentes dans le froid lors de la course des champions ne sont pas passées à fond pour son organisme. “Mais j’espère que mes équipiers ont bien travaillé pour trouver les bons réglages car si elle se comporte comme lors de mes seuls essais, on risque de souffrir. Esapekka Lappi a disputé un petit rallye en Finlande et je l’attends nettement plus dans le coup ici qu’à Monaco.”

Deuxième sur la route lors de la première étape de ce vendredi après son podium au Monte-Carlo et suite à l’absence de Sébastien Ogier, Thierry Neuville estime que s’élancer derrière Kalle Rovanpera ne constituera pas un trop gros handicap. Du moins lors de la première boucle. “Quand les conditions sont bonnes et que les clous accrochent dans la glace, on a autant d’adhérence ici que sur l’asphalte. En cas de neige fraîche bien sûr, c’est une autre histoire et faire la trace constitue un gros désavantage. Mais normalement, on n’attend pas de précipitation pour le week-end. Partir devant représente plus un problème lors de la 2e boucle, quand vous devez partir après les propulsions historiques qui font de toutes autres lignes. A ce moment-là, les pilotes partant plus loin sont avantagés.”

Le caractère de la joute nordique n’est pas non plus favorable à la i20 WRC. “Tout le monde sait que c’est généralement difficile pour nous comparé à Toyota dans les spéciales très rapides comme ici. On a cependant des évolutions aérodynamiques. On va voir si elles portent leurs fruits. ”

Le contexte global ne semble donc pas propice à un exploit sur un terrain où Thierry s’est pourtant déjà imposé il y a cinq ans. Au petit jeu des pronostics, une fois n’est pas coutume, notre compatriote confirme son manque de confiance en ne se citant pas : “Je vois Elfyn Evans l’emporter devant Ott Tanak et Kalle Rovanpera.”

Soit pas une Hyundai sur le podium. “J’espère me tromper bien sûr, mais je pense qu’on sera juste derrière… ”

Pas de très bon augure tout cela. Espérons effectivement qu’il se plante autant que ses clous dans la glace et qu’après une bonne nuit de sommeil supplémentaire il se sente beaucoup mieux. Physiquement et donc moralement…