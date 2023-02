Découvrez ce à quoi devrait ressembler la liste des 62 engagés aux 24H du Mans

La finale ce dimanche de l’Asian Le Mans Series a permis de connaître trois nouveaux invités aux 24H du Mans. Et, cela ne va pas trop faire les affaires de l’ACO qui a plus de demandes que de places (stands), il y a deux teams qui disputeront leurs premières 24H du Mans et ne sont même pas des participants...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous