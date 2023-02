Durant toute la journée, la surprise est venue de Maxime Potty, leader de la première à la dixième spéciale. Mais le Hamoirien n’a pu contrer le retour du Dinantais de 29 ans exilé dans les Vosges.

Auteur de trois meilleurs temps, dont le dernier pour deux dixièmes, le pilote de la Citroën C3 PH Sport s’incline finalement pour six petits dixièmes. Rien du tout au bout de 137 km de spéciales.

”Je suis hyper content,” s’est exclamé le licencié français roulant avec deux drapeaux à côté de son nom, le Français pays où il réside depuis 11 ans et le Belge. “Cela a été une belle bagarre tout au long de la journée. J’avais peur de commettre une faute sur le gras ce matin. Mais après j’ai trouvé un bon rythme pour remonter. C’est de bon augure pour la suite et le championnat de France.”

Licencié français non inscrit au championnat belge, Wagner laisse les 25 points à Maxime Potty battu avec le sourire. “C’est notre meilleur résultat en BRC. On a bien évolué à tous niveaux et notre tour viendra. Bravo à William. On s’est bien amusé.”

Derrière les deux incontestables héros de la journée, les trois principaux candidats au titre (mais ne faut-il désormais pas en ajouter un quatrième ?) se sont battus pour la dernière marche du podium à laquelle ils n’auraient sans doute même pas accédé sans les ennuis de Kris Princen.

Auteur du premier scratch ex aequo avec son jeune équipier chez PH Sport, le multiple vainqueur de l’épreuve a malheureusement perdu 21 secondes dans l’ES6 suite à un souci de pompe à essence. Il a en outre écopé de 40 secondes de pénalités routières pour pointage tardif. De quoi le renvoyer au 7e rang.

Le Haspengouw reste maudit pour Adrian Fernémont. Alors qu’il venait de signer son premier scratch 2023, le double champion de Belgique a cassé le radiateur de sa Skoda Fabia lors d’une incursion dans un champ. Un zéro pointé qui fait mal.

Gino Bux a alterné le très bon (deux meilleurs temps) et le moins bon pour sa découverte de la VW Polo de sorte qu’au final il échoue à 13.7 du podium sur lequel monte finalement Cédric Cherain. Handicapé par la vitesse de pointe de sa Hyundai (191 km/h contre 200 aux Citroën et VW), le Liégeois a néanmoins décroché un meilleur chrono et a parfaitement limité les dégâts. Il réalise au final la meilleure opération des trois prétendants désignés à la couronne.

Un peu en retrait, Cédric De Cecco complète le Top 5 grâce à une course régulière.

Un bon Bastien Rouard, Jonas Langenakens (premier leader du championnat Cup avec sa Mitsubishi Lancer Evo7), un Charles Munster ne disputant que sa 3ème épreuve en Rally2 et Kurt Boone (Mitsubishi Lancer Evo X) complètent le Top 10.

On notera encore le douzième rang de Marvyn Henrard, premier en RGT et en deux roues motrices aux commandes de sa Porsche 911. Il termine juste devant Marc Timmers qui espérait certainement un peu mieux pour son retour avec Stéphane Prévot, 33 ans après. Il s’impose néanmoins en Masters.

Notons enfin encore que Tom Boonen termine son deuxième rallye en trois semaines, l’ex-champion du monde cycliste ramenant sa Lancia Delta HF Integrale aux alentours de la 35e place.

Le classement final: 1. Wagner-Bronner (Fra/VW Polo Rally2) en 1h13.15.2; 2. Potty-Herman (Citroën C3 Rally2) à 0.6; 3. Cherain-Withers (Hyundai i20 Rally2) à 18.3; 4. Bux-Bourdeaud'hui (VW Polo Rally2) à 32.0; 5. De Cecco-Humblet (CitrOên C3 Rally2) à 1.04.2; 6. Rouard-Jalet (Hyundai i20 rally2) à 1.12.9; 7. Princen-Kaspers (Citroën C3 Rally2) à 1.26.1; 8. Langenakens-Delvaux (Mitsubishi Lancer Evo VII) à 2.02.7; 9. C. Munster-Louka (Hyundai i20 Rally2) à 2.03.7; 10. Boone-Deroo (Mitsubishi Lancer EvoX) à 3.02.3