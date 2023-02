Ott Tänak et Grégoire Munster au départ du Rallye des Ardennes !

Si tout ce beau monde sera présent, c’est grâce, en grande partie, à M-Sport et à Jourdan Serderidis : "Tanak et Munster viennent tous deux pour préparer le WRC de Croatie qui se déroule du 20 au 23 avril, Ott sera en voiture 0 avec la Ford Puma Rally1 tandis que Grégoire sera présent dans la course avec notre Ford Fiesta Rally2", explique Jourdan. "Mais ce n’est pas tout car Fred et moi, nous remettrons notre titre en jeu cette année avec notre VW Polo GTI R5."

À coup sûr, la présence de Tanak en bord de Meuse devrait drainer du monde au bord des routes. Avec une si bonne nouvelle et la grosse vingtaine d’engagés à l’heure d’écrire ces lignes, le Rallye des Ardennes 2023 vaudra assurément le détour.