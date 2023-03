Pas de doute, la crise du Coronavirus a bien été surmontée par Stéphane Ratel Organisation et l’ensemble de ses teams puisque l’affiche n’a sans doute jamais été aussi alléchante.

Pour les cinq épreuves d’Endurance parmi lesquelles les 24H de Spa déjà fin juin début juillet rappelons-le cette année, cinquante-six GT3 représentant huit marques sont attendues. Une grille qui n’avait plus été aussi fournie depuis 2017 et grossira encore bien sûr pour notre double tour d’horloge.

Avec onze voitures de part et d’autre, Audi et Mercedes sont les deux marques les mieux représentées de peu devant Porsche (9), Lamborghini et BMW (8). La grande nouveauté de la saison viendra des nouvelles Ferrari 296 au nombre de trois. Mais il y aura aussi le retour de Honda NSX et quatre McLaren 720s. On regrettera par contre l’absence de la moindre Aston Martin et de Bentley.

Tout ce beau petit monde devrait se tenir dans une fourchette de maximum cinq dixièmes pour ce qui concerne les dix-sept équipages Pro (là par contre c’est moins que par le passé) et seulement quatre voitures inscrites dans la nouvelle catégorie Gold.

En Sprint, on atteint même un nouveau record de 40 autos ce qui est tout bonnement exceptionnel.

Du côté des teams belges, WRT est passé de Audi à BMW avec quatre M4 alignées pour les troupes de Vincent Vosse, tant en Sprint qu’en Endurance.

Mais la marque aux anneaux sera toujours bien représentée avec notamment deux teams de chez nous grâce à l’arrivée de Comtoyou Racing avec une véritable armada de trois R8 LMS et la montée en puissance de Boutsen Racing désormais associé à Marc VDS. Dommage juste que malgré l’association de ses deux grands noms belges, aucun pilote du cru ne figure parmi les deux équipages.

C’est tout le contraire chez Comtoyou qui alignera Fred Vervisch, Gilles Magnus et Nicolas Baert, soit autant de compatriotes que chez WRT avec Dries Vanthoor, Maxime Martin et Charles Weerts.

Les Machiels père (Louis) et fils (Jeff) étrenneront en Pro-Am la 296 AF Corse, tandis que Sarah Bovy sera bien sûr notre neuvième représentante sur la Lamborghini Huracan Evo2 des Iron Dames.

Voilà de quoi vivre à nouveau une bien belle saison avec, soyons en sûrs, quelques bons résultats belges comme le meilleur chrono hier de l’Audi R8 Comtoyou du pilote officiel Audi Gilles Magnus.