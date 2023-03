Jago Geerts : “le titre MX2 sinon rien !”

Trois fois, ça suffit !

Vice-champion du monde pour la… troisième fois d’affilée fin de saison dernière, le jeune Limbourgeois de 22 ans entend enfin ceindre la couronne pour sa dernière année en MX2 (âge oblige) avant de “monter” en MXGP en 2024.

''Même si j’ai eu un petit souci physique (malade) qui a un peu perturbé ma préparation – impossible de m’entraîner pendant deux à trois semaines avant fin février –, je me sens prêt pour le début de saison, relève le Poulidor du MX2 en 2020, 2021, 2022. Je ne suis pas encore totalement à 100 %, mais la saison ne se joue évidemment pas sur ce seul week-end. Je pense pouvoir signer quand même un bon résultat en Argentine, un chouette pays, évidemment, et surtout un de mes circuits favoris avec Lommel et Arnhem (Pays-Bas). De toute façon, le profil d’une saison ne se concrétise vraiment qu’après trois ou quatre Grands Prix, et là, c’est sûr, je serai à 100 % et on y verra plus clair. On verra le vrai Jago !'' prévient le pilote officiel Yamaha.

“Mon objectif n’a de secret pour personne : ma saison sera réussie si je décroche – enfin – le titre mondial. C’est ma dernière année dans cette catégorie (NdlR : réservée aux 23 ans maximum, qu’il atteindra le 21 avril) et ce serait forcément chouette de débarquer en MXGP l’an prochain avec le titre en poche.” Expérience, technique, matériel et débarrassé de son rival français, Tom Vialle, parti aux États-Unis, c’est la saison où jamais pour Jago de décrocher la lune. Il le sait. “Après trois titres de vice-champion, c’est bon… Je donnerai donc tout pour atteindre mon but : être champion.”

guillement Et mes ambitions 2024 en MXGP ? Une chose à la fois.

Après avoir rapporté à la Belgique un titre mondial qu’elle attend depuis 2008 (Sven Breugelmans en MX3, si l’on excepte le titre Jr 125cc de… Jago en 2016), Geerts fera le grand saut en MXGP l’an prochain. “Ce sera une nouvelle étape dans ma carrière, je devrai quelque peu m’adapter, évidemment, mais pour l’avoir déjà essayé, j’aime la 450 et je suis sûr qu’après une intersaison d’adaptation, ça ira. Je suis déjà impatient de la piloter en course. J’espère être directement dans le coup, c’est sûr. C’est possible. L’intention est de continuer sous les mêmes couleurs. Je suis comme à la maison dans cet environnement. Je connais les gens, la façon de travailler, l’ambiance, etc. C’est un atout pour apprivoiser la catégorie reine et la Yamaha 450 cm3. J’ai confiance en cette moto, une très belle machine. Évidemment, il faudra voir si ma vitesse est là. Je suis assez confiant, mais attendons l’hiver prochain.”

Le calendrier MXGP 2023

2 mars : Argentine – Villa La Angostura

26 mars : Italie, Riola Sardo

08-10 avril : Suisse, Frauenfeld

16 avril : Italie, Pietramurata

30 avril : Portugal, Agueda

7 mai : Espagne, Intu Xanadu-Arroyomolinos

21 mai : France, Villars sous Ecot

04 juin : Lettonie, Kegums

11 juin : Allemagne, Teutschenthal

25 juin : Indonesia, Sumbawa

02 juillet : Indonesie, Lombok

16 juillet : République Tchèque, Loket

23 juillet : Belgique, Lommel

06 août : Finlande, Hyvinkaa

13 août : Suède, Uddevalla

20 août : Pays-Bas, Arnhem

03 septembre : Turquie, Afyonkarahisa

17 septembre : Vietnam, Thanh Hoa

01 octobre : Grande-Bretagne, Matterley Basin

08 octobre : MX des Nations, Ernée (France)