Motocross: Jago Geerts fidèle au rendez-vous en Argentine

Geerts (Yamaha) a d’abord remporté la course 1, bouclant les 19 tours de course avec 14 secondes d’avance sur le Français Thibault Benistant (Yamaha) et 22 secondes sur l’Italien Andrea Adamo (KTM). Également inscrit en catégorie MX2, Liam Everts (KTM) a pris la 5eplace de cette manche inaugurale que Lucas Coenen (Husqvarna) n’a pu finir.

Plus tard dans l’après-midi dominicale locale (dès 20 h chez nous), Jago Geerts a encore dominé les débats en 2emanche (que Coenen a terminé 9eet Everts 13e). Au championnat, il mène avec 60 points pour 49 à son dauphin italien A. Adamo (KTM) et 41 au Français Benistant, son équipier chez Yamaha. Liam Everts pointe à la 9eplace (31 pts) et Lucas Coenen à la 14e (15 pts).

Les courses de la catégorie-reine MXGP ont été dominées par deux Espagnols. En manche 1, Jorge Prado (GasGas) s’est imposé devant les Français Romain Febvre (Kawasaki) et Maxime Renaux (Yamaha). Brent Van Doninck (Honda) a pris la 8eplace. Et en manche 2, Ruben Fernandez (Honda) s’est imposé devant le revenant batave Jeffrey Herlings (KTM) et le Suisse Jeremy Seewer (Yamaha). Prado a fini 6eet Van Doninck n’a fait qu’un tour.

Au championnat MXGP, Prado (50pts) mène devant Fernandez (48) et Febvre (44). Prochain Grand Prix le 26 mars en Sardaigne.