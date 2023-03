Un intérêt double pour les fans belges puisque pour la première fois depuis près de 40 ans, un de nos représentants pourra briguer la victoire dans toutes les manches du WEC (World Endurance Championship) débutant ce vendredi à 17h chez nous avec les 1000 Miles de Sebring.

La dernière victoire absolue d’un de nos compatriotes au top de l’endurance remonte déjà à la victoire de Thierry Boutsen lors des 1000 km de Spa 1986 sur la Porsche 962 Brun aux couleurs Jagermeister.

Le dernier titre mondial d’un des nôtres date de 1983, il y a quarante ans déjà avec Jacky Ickx sur la Porsche 956 Rothmans. Et la dernière victoire belge aux 24H du Mans un an plus tôt, en 1982, même si l’on a eu beaucoup de sympathie pour les succès dans la Sarthe de nos amis Bertrand Gachot en 1989 ou de l’Allemand de Nivelles André Lotterer.

On se souviendra aussi que le dernier pilote noir jaune rouge à avoir pu prétendre à la victoire au Mans est Eric Van de Poele, 3e en 2001 et 4e en 2002 sur le proto Bentley Exp Speed 8 GTP. Même si Stoffel Vandoorne est monté sur le podium général il y a quatre ans. Mais on savait dès le départ que son proto SMP engagé par ART ne pouvait pas lutter face aux Toyota.

C’est un troisième “Van” qui va tenter de faire mieux qu’eux cette saison, Vanthoor Laurens, pilote officiel Porsche depuis 2018 en GT et qui reçoit cette année sa chance dans la catégorie de pointe avec la Porsche 963 LMDh.

Agé de 31 ans, le pilote de Zolder n’était pas né quand Thierry Boutsen a inscrit pour la dernière fois le nom d’un Belge au palmarès d’une manche du championnat du monde des voitures de Sport, il y aura bientôt 37 ans…