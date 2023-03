1000 Miles de Sebring : Ferrari surprend Toyota, Sarah Bovy en pole en GTE-AM

Piloté par Alessandro Pier Guidi le second proto frappé du Cheval Cabré pointe au 4e rang à 8 dixièmes.

L’unique Cadillac, celle d’Alex Lynn, est la première LMDh à un peu plus d’une seconde.

Après, les écarts sont importants et prouvent soit que Porsche, Peugeot et les autres ont encore pas mal de travail ou que la Balance de Performances n’est pas optimale.

Sixième, la Porsche 963 de Kevin Estre sur laquelle Laurens Vanthoor prendra tout à l’heure le départ est à 2.126 quelques millièmes devant la voiture soeur de Michael Christensen. Loïc Duval sur la première des Peugeot 9X8 compte un retard sur la pole de 2.388. C’est pire pour Glickenhaus et Vanwall plaçant leur unique exemplaire à plus de quatre secondes avec les Français Olivier Pla et Tom Dillmann, six dixièmes à peine devant le poleman en LMP2 Oliver Jarvis (United Autosport).

A onze en neuf dixièmes en LMP2

La catégorie monomarque est très compétitive puisqu’elle voit huit pilotes en moins d’une demi-seconde et onze en neuf dixièmes. Pietro Fittipaldi (Jota) n’échoue qu’à 93 millièmes du meilleur temps et devance la WRT de Robin Frijns 3e à 181 millièmes.

L’équipier de De Pauw 5e en GT

Enfin en GTE-Am où la qualification revient aux “Bronze” (Gentlemen et women), pole position “facile” pour notre compatriote Sarah Bovy qui a devancé de quatre dixièmes au volant de sa Porsche 911 RSR Iron Lynx la Corvette C8-R de Ben Keating. Ahmad Al Harty place la première Aston Martin au 3e rang devant la première Ferrari de Luis Perez Companc.

Equipier d’Ulysse De Pauw, l’Italien Stefano Costantini s’est classé 5e à une seconde, tandis que Claudio Schiavoni, l’équipier d’Alessio Picariello, ferme la marche, treizième à 3.871 de Sarah.