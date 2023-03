1000 miles de Sebring : Avec les compliments de Toyota !

La victoire s'est résumée à partir de ce moment-là à un match entre la n°7 de Kamui Kobayashi, Mike Conway et José María López, et la n°8 de Brendon Hartley, Sébastien Buemi et Ryo Hirakawa. C'est finalement la n°7 qui a eu le dernier mot, s'imposant pour deux minuscules secondes devant la n°8. Les Toy' ont collé leur rival le plus proche à deux tours ! Autant dire que dans les autres écuries, il y a du pain sur la planche.

C'est de Ferrari qu'est venue la meilleure réponse. La nouvelle 499P est bien née et l'écurie AF Corse aurait pu terminer plus près des Toyota sans l'une ou l'autre pénalité. À coup sûr, il faudra se montrer moins brouillon à l'avenir chez les Rouges. La troisième place de la n°50 de Fuoco-Molina-Nielsen est toutefois un super résultat pour le cheval cabré, de retour officiellement au sommet de l'endurance après un hiatus de 50 ans.

La Cadillac n°2 de Bamber-Westbrook-Lynn a également séduit en montrant ponctuellement de belles choses face aux LMH. La LMDh américaine termine au pied du podium, devant les deux Porsche 963. La n°5 de Christensen-Makowiecki-Cameron devance la n°6 de Laurens Vanthoor, Kévin Estre et André Lotterer qui s'est battue pendant longtemps face aux Ferrari et à la Cadillac. À Zuffenhausen, il faut absolument trouver de la vitesse.

On notera la déconfiture des Peugeot qui ont été plombées par des problèmes mécaniques en tous genres. Carlos Tavares, qui avait fait le déplacement, n'avait pas de quoi rire. La Vanwall et la Glickenhaus n'ont pas vu l'arrivée et n'ont de toute manière jamais été dans le coup.

Du bon et du moins bon pour les autres Belges

Avant de récupérer sa Porsche 963, JOTA a pris soin de se payer une victoire de prestige en LMP2 avec l'Oreca n°48 de Yifei Yé, Will Stevens et David Beckmann. L'écurie britannique précède l'Oreca n°22 United Autosports de Albuquerque-Lubin-Hanson et la n°63 Prema Racing de Bortolotti-Pin-Kvyat. Mention à Doriane Pin qui a signé des temps-canons pour ses débuts en LMP2. Chez WRT, on se contente des places d'honneur. La n°41 de Andrade-Kubica-Deletraz finit 5ème de catégorie, deux rangs devant la n°31 de Frijns-Habsburg-Gelael.

Corvette Racing s'offre un succès à domicile en GTE. L'unique C8-R de Nick Catsburg, Nicolas Varrone et Ben Keating s'impose devant la Porsche 911 n°77 Dempsey-Proton d'Andlauer-Ried-Pedersen et la Ferrari 488 n°57 Kessel Racing de Kimura-Serra-Huffaker. Pour ses débuts en WEC, Ulysse De Pauw a rempli sa mission avec une prometteuse 4ème place sur la Ferrari 488 n°21 AF Corse. Le Grézien a marqué de nouveaux points aux yeux des Rouges. Il précède de deux rangs Alessio Picariello qui a porté à bouts de bras la Porsche 911 n°60 Iron Lynx. Huitième place de Sarah Bovy sur la Porsche 911 n°85 Iron Dames. Mais la Liégeoise aurait pu viser la victoire sans le diffuseur égaré par son équipière Rahel Frey.

Prochaine manche à Portimao le week-end du 16 avril.