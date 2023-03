Cette fois, il n’a plus faibli. Leader comme à Saint-Trond dès la toute première spéciale, le Hamoirien a cette fois tenu tête jusqu’au bout des douze spéciales (dont six meilleurs temps) à tous les favoris du championnat de Belgique pour s’imposer avec 10.5 secondes d’avance sur la Hyundai i20 Rally2 de Cédric Cherain.

Le Belgian Rally Championship s’est trouvé un nouveau héros et un désormais solide leader qui ne peut plus cacher ses prétentions pour la couronne avec un maximum de cinquante points (licencié français, William Wagner ne scorait pas en Hesbaye). Ce n’était donc pas lié au parcours ou à la plus grande vitesse de pointe de sa Citroën C3 PH Sport. Il faudra compter partout sur ce diable de Max épaulé par Renaud Herman.

Cinq fois le plus rapide, Cédric Cherain a profité de la mise hors course de son ami Cédric De Cecco pour décrocher le premier accessit. Auteur d’un scratch dans l’ES2, le pilote de la Citroën C3 Yacco faisait le “rallye de sa vie” en pointant à 6.7 seulement du leader avant d’être brisé dans son élan à l’entame de la dernière boucle par la police lui retirant son permis pour un excès de vitesse sur le routier…

Pas dans un grand jour, à nouveau un cran en dessous, Adrian Fernémont ramenait la Skoda Fabia du Pieter Tsjoen Racing au troisième rang (à 41 secondes) sans vraiment comprendre pourquoi. C’était toujours mieux que pour Gino Bux, victime d’une sortie de route sans gravité lors du deuxième passage dans les Hayons (ES6). Sa VW Polo n’avait pas grand-chose, mais compte tenu du temps perdu, le Malmédien préférait en rester là.

Bastien Rouard (Hyundai) et Niels Reynvoet (Citroën C3) complétaient le Top 5. Romain Delhez s’imposait en R-GT, tandis que l’Allemand Marijane Griebel remportait la Stellantis Cup au volant de sa Peugeot 208 Rally Cup.