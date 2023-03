Maxime Potty, leader du BRC : “Ne pas se mettre la pression”

”C’est la troisième année que je viens ici, donc j’ai déjà quelques repères, sourit le pilote de la Citroën C3 préparée par PH Sport. J’ai eu un déclic au Haspengouw. J’ai désormais plus confiance en mes notes et en moi-même. L’an dernier encore, j’avais quelques appréhensions au niveau des freins, notamment au premier passage. Désormais, je me sens d’attaque d’emblée.”

Son excellent résultat de Saint-Trond ne va toutefois pas le faire changer d’approche : “Je ne vais pas me mettre la pression. Je fais avant tout du rallye pour m’amuser. Je ne compte donc pas brûler les étapes. Pas question de forcer le rythme, car je me retrouve en tête du championnat.”

guillement "Il est peut-être encore trop tôt pour songer au titre belge."

Compte-t-il néanmoins pouvoir à nouveau jouer la gagne ce samedi comme lors de la première manche qu’il a longtemps menée ? “J’espère pouvoir à nouveau me battre avec les trois candidats désignés au titre que sont Cédric Cherain, Gino Bux et Adrian Fernémont. Pour le reste, on verra. C’est généralement tellement serré qu’il y a peu de marge entre une première et une quatrième place.”

Doit-on désormais le compter parmi les prétendants à la succession de Stéphane Lefèbvre ? “Je ne sais pas, c’est peut-être encore trop tôt pour songer au titre belge, confie le Hamoirien assuré de participer à toutes les manches du championship. On sera aussi aux Ardennes. On va faire tous les rallyes Cup du début de saison.”

Et il arrêtera quand il aura marqué deux fois le maximum de points autorisés par le règlement ? “Non, on ira aussi faire les suivants pour tenter de prendre des points à nos concurrents…”

Pas si sûr que cela que Potty ne fera pas un max pour tenter de décrocher la couronne belge…