L’occasion sans doute de faire un peu de communication, de booster la vente des tickets tout en rappelant aux habitués de ne pas réserver leurs vacances début juillet s’ils ne veulent pas louper l’événement incontournable du début de l’été.

Contrairement à ce qui avait été annoncé un peu prématurément, il n’y aura pas de GT2 au départ encore cette année, le plateau arrivant a quasi-saturation puisque 72 autos (dommage qu’on ne soit pas arrivé à 75 pour fêter la 75e édition) sur un peu plus de 7 km, cela fait une auto tous les 100m.

Il y aura d’autant plus de trafic et de difficultés pour dépasser que, pour la première fois, 50 % des équipages seront composés d’au moins un pilote Bronze ou Amateurs puisqu’il y aura 26 voitures “Bronze” et 10 “Pro-Am”.

Au milieu, il y aura 11 Silver et devant 19 équipages Pro (c’est moins que de coutume) mais aussi six Gold que l’on peut considérer comme des jeunes “Pros”, certains roulant d’ailleurs à trois comme les “Pro-Cups”.

Neuf autos rouleront sous bannière belge ce qui constitue peut-être aussi un record pour ce millénaire avec quatre BMW du côté de chez WRT, trois Audi pour Comtoyou et deux R8 LMS pour Boutsen-VDS.

Huit marques sont représentées ce qui est sans doute le moins depuis que le GT3 existe. Pas de Honda, de Bentley, de Nissan ni même de Lexus. Si l’on tient compte que l’unique Aston Martin est inscrite en Silver Cup et que les chances de succès de la McLaren 720S engagée par le Garage 59 sont plus que limitées, on peut considérer que six marques (quatre allemandes et deux Italiennes) lutteront réellement pour la victoire les 1er et 2 juillet prochains.

Ce sont les tenants du titre Mercedes qui sont les mieux représentés avec six Benz AMG de pointe. Si l'on n'attend pas trop des deux Gold de chez Winward, Akkodis ASP remettra sa couronne en jeu avec deux voitures, pour une Almanar et une Gruppe M, la catégorisation de la Haupt restant à définir.

Finalement, c’est peut-être BMW qui a le plus de chance sur le papier de signer un 25e succès (soit une fois sur trois depuis la création de notre double tour d’horloge) avec trois M4 WRT (deux Pro et une Gold avec les Belges Dries Vanthoor, Maxime Martin, Charles Weerts et le retour de la star Valentino Rossi) et deux préparées par Rowe Racing.

Du côté d’Audi qui n’a plus gagné depuis 2017, la cote est à la baisse depuis le départ de WRT et de certains pilotes officiels. Mais les R8 LMS de Saintéloc, Tresor Orange voire l’écurie belge débutante Comtoyou (avec une Pro et une Gold) pourraient néanmoins viser le podium. Voire mieux.

Marque la mieux représentée l’an dernier, Porsche a considérablement réduit la voilure avec seulement trois 911 alignées en Pro via trois structures, Manthey (avec Laurens Vanthoor s’il a été pardonné de son erreur du Nürburgring l’an dernier ?), Rutronik et Dinamic où l’on espère revoir le dernier lauréat d’une manche endurance en 2022, Alessio Picariello.

Enfin du côté italien, on vient avec du nouveau puisqu’AF Corse alignera deux Ferrari 296 en Pro avec ses pilotes maison, tandis que Lamborghini, maudit à Spa jusqu’ici, alignera trois nouvelles Huracan Evo2, l’une avec K-Pax (en pole l’an dernier avant d’être disqualifiée) et les deux autres avec le représentant officiel de la marque au taureau Iron Lynx (une Pro et une Gold).

Au total, une bonne vingtaine d’équipages Pros se lancera à l’assaut de 24h de sprint avec des ambitions au moins de podium.