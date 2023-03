Un chiffre record depuis 2000 et l’ère GT3 puisqu’en 2019 si l’on recensait aussi 72 voitures sur la liste des inscrits, une d’entre-elle n’était pas en fait une GT3 mais une Supercup qui n’a roulé que quelques heures, la fameuse Juliet, une Porsche 911 avec une carrosserie inédite de grosse Coccinelle.

Par rapport au chiffre de 56 voitures participant officiellement à l’intégralité du championnat, cela fait tout de même seize autos supplémentaires.

Huit marques seront représentées avec notamment les nouvelles Ferrari 296.

La catégorie la mieux représentée sera la Bronze (avec à chaque fois au moins un gentleman driver) avec 26 autos. Mais il y aura tout de même 19 équipages Pro et éventuellement 6 Gold, soit 25 équipages pouvant revendiquer la victoire. On reviendra plus tard sur les forces en présence.

Parmi les constructeurs les mieux représentés, on compte 16 Mercedes SLS GT3, 14 Porsche et 12 Audi dont cinq sous bannière belge, la nouvelle écurie Haas ayant renoncé à son projet de participation.

