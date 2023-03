Marc Van Dalen, organisateur de la Kronos Fun Cup: "Le championnat belge en circuit le plus compétitif”

Marc Van Dalen, quel bilan tirez-vous à l’entame de votre 12e saison déjà à la tête de la Kronos Fun Cup ?

”Très positif. On s’est débarrassé des diesels et au fil des saisons, la Fun est devenue le championnat belge en circuit le plus médiatisé, le plus compétitif, le plus fourni en pilotes. Il y a vingt ans, on faisait rire tout le monde. Mais aujourd’hui il y a de plus en plus de jeunes issus du karting et le niveau devant est très relevé. Logique vu qu’il n’y a plus de Formule Renault, de Formule Ford, de Clio Cup ou de TCR. On a toutefois gardé l’ADN de notre compétition. Avec les catégories Pure, Fun, JP Trophy, Biplaces, Vintage et même la catégorie Top Gun, on a réussi à ce que chacun y trouve sa place et son bonheur. On a empêché les équipages Dream Team. Et cela fonctionne car nos champions 2022 ne sont pas vraiment trois jeunes loups. Les “gentlemen drivers” ont plus que jamais toujours leur place et sont heureux de pouvoir se frotter à des références belges affirmées ou en devenir.”

Quelles sont les nouveautés de la saison 2023 ?

”On reste bien sûr fidèle à nos trois circuits belges, Mettet, Zolder et Francorchamps où l’on ira deux fois. La principale nouveauté est Charade qui remplace Magny-Cours en juin. Je pense que les pilotes vont apprécier.”

Et puis il y aura bien sûr les 25 ans des 25h...

”On prépare en effet un bel anniversaire avec différents partenaires. Il est encore un peu tôt pour tout dévoiler, mais il y aura pas mal d’animations le troisième week-end de juillet et challenge est de réunir 130 autos et 25.000 spectateurs. ”

Avec toujours une entrée payante ?

“Bien sûr. Tout spectacle digne de ce nom est payant aujourd’hui. Le cinéma, le théâtre, un match de foot, Walibi ou la piscine. Dix euros sont à la portée de tout le monde et donnent de la valeur à notre événement vis-à-vis de nos annonceurs, notamment notre grand nouveau partenaire McDonald.”

Nous avons insisté auprès du RACB et de WRT pour qu'il y ait un maximum de contrôles

Comme tout championnat où il y a de la compétition, il y a aussi des teams flirtant de plus en plus avec les limites de la conformité. L’an dernier, une des équipes de pointe de la discipline a été prise la main dans le sac à l’issue des 25H. Les contrôles techniques seront-ils encore renforcés cette année pour assurer l’équité sportive ?

“C’est notre souhait. Mais nous ne sommes que les organisateurs. Nous avons insisté auprès du RACB et du constructeur WRT pour qu’un maximum de vérifications soient opérées. L’an dernier, nous avons tenu bon. L’équipe incriminée ne fait d’ailleurs plus partie de notre championnat. ”

Quelque chose à ajouter ?

”Oui, je voudrais remercier tous les membres de notre super petite équipe Kronos Fun Cup. Vanessa Bouchat qui abat un boulot formidable en coulisses et est en contact permanent avec nos teams et pilotes, mais aussi Laurent Voogt entamant sa dernière saison complète en tant que directeur de course. Ce n’est pas un job facile et il ne sera pas aisé de lui trouver un bon remplaçant.”