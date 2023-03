Notre compatriote a en effet signé en début d’après-midi chez nous sa première pole position de la saison. Enfin, le pilote DS Penske a réussi à tout mettre ensemble sur un tour et l’équipe a réussi à gérer la chauffe et l’exploitation des nouveaux pneus Hankook.

Malheureusement, pour la sixième fois de la saison, le poleman ne s’est pas imposé. Leader durant quatorze tours, Stoffel a dû céder sous les assauts de Nick Cassidy et Mitch Evans se disputant la victoire lors d’un E-Prix assez mouvementé avec plusieurs accrochages et deux voitures de sécurité.

On pensait alors qu’il allait pouvoir assurer son premier podium, mais le Flandrien avait usé beaucoup trop d’énergie en début de parcours et devait baisser le rythme et laisser passer Sam Bird, Antonio-Felix Da Costa puis son équipier Jean-Eric Vergne pour finalement se classer 6e.

Un doublé néo-zélandais

Un peu déçu forcément, notre représentant signait néanmoins son meilleur résultat de la saison et double ainsi ses points au championnat où il remonte au 11e rang.

Devant, le Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar) a réussi à résister jusqu’au bout à son compatriote Nick Cassidy (Envision), Sam Bird, dixième sur la grille après avoir écopé d’une pénalité de cinq places, complétant le podium sur la deuxième Jaguar.

Derrière Stoffel Vandoorne, sixième, le leader du championnat Pascal Wehrlein (Porsche) est remonté de la 18e à la 7e place. Jack Hughes (McLaren), René Rast (McLaren) et Sebastien Buemi (Envision) complètant le Top 10.

Au championnat, Pascal Wehrlein reste leader avec 86 points devant Jake Dennis (62), Nick Cassidy (61) et Jean-Eric Vergne (60). Stoffel Vandoorne occupe le 11e rang avec 22 points.