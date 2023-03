Vandoorne : “Red Bull ne gagnera pas les 23 GP”

Gagner des courses

Tout n’est pourtant pas noir puisque son équipier Jean-Éric Vergne occupe la 3e place avec 50 unités et a déjà gagné un e-Prix. “La priorité aujourd’hui pour moi est clairement de gagner des courses. Pour cela, j’ai besoin d’un week-end sans souci. Je dois réussir enfin ma qualif et partir dans le top 5. C’est l’objectif ici.”

Pour y arriver le Flandrien pourra compter sur pas mal d’évolutions… “Il ne faut pas oublier que la Gen3 est une nouvelle monoplace. On continue le développement avec pas mal de mises à jour sur les réglages, la gestion électronique, des améliorations sur des choses qui n’étaient pas encore au top sur les premières manches.”

guillement "Ce n'est pas souvent que l'on voit une écurie effectuer un tel bond en avant."

Du Brésil dimanche, Stoffel volera ensuite vers l’Australie et Melbourne pour le troisième GP de la saison où il endossera le rôle de réserviste pour l’équipe en vogue en ce moment, Aston Martin F1. Une surprise pour lui, ce début de saison tonitruant avec deux podiums de son ex-équipier Fernando Alonso et la deuxième place des “Verts” au classement constructeurs ? “Oui et non. Ce n’est pas souvent que l’on voit une écurie effectuer un tel bond en avant d’une année à l’autre. Mais j’étais confiant. Ils ont mis en place les bonnes personnes depuis un an et demi et cela commence à porter ses fruits.”

Rester devant Ferrari et Mercedes

Avec encore pas mal d’évolutions dans les tuyaux apparemment. Assez pour rivaliser avec Red Bull ?

”À la régulière, je ne crois pas, non, cette année, estime Vandoorne. L’écart avec Red Bull est trop grand. On va progresser, c’est certain, mais eux aussi. Il sera important de garder un bon rythme de développement pour essayer déjà de rester devant Ferrari et Mercedes.”

Du coup, comme George Russell, le Belge imagine-t-il Red Bull remporter tous les GP ? “Comme l’a dit Fernando, pour gagner une course, il faudra un scénario où il se passe quelque chose d’exceptionnel, car à la régulière ils sont trop forts. Mais une saison compte vingt-trois courses et il y en aura toujours une ou deux où les pilotes Red Bull auront de la malchance, où il y aura une voiture de sécurité au mauvais moment ou bien où ils s’accrocheront. Il faudra être là ce jour-là pour en profiter et rapporter la médaille d’or.”