8H Fun Cup de Mettet : La Milo #280 de Donniacuo-Van Impe-Caprasse a marché sur l’eau

En raison visiblement de nouveaux pneus glacés, la voiture des polemen rétrogradait d’emblée au 4e rang et ne pouvait pas suivre le rythme des leaders, la Milo #280 relayant très vite en tête la Knauf de Grégory Servais.

Il fallait une demi-course à la #424 de Bollen-Leenders-Raspatelli pour trouver la parade et le bon rythme. Mais les Milo #280 et des champions 2022 sur la #480 (avec Guillaume Mondron, Gilles Verleyen et Simon Tourneur) ne les avaient pas attendus en chemin. Reléguée à un tour après 3h, la 424 ne parviendra jamais à revenir dans le sillage des deux Milo signant donc le doublé, Lorenzo Donniacuo, Kevin Caprasse et Timo Van Impe franchissant la ligne au terme de 8h sans suspense avec un tour d’avance sur leurs équipiers.

Le championnat belge devrait à-priori se jouer entre ces trois équipages les plus rapides et surtout les plus homogènes.

En cinquième position, on retrouvait la #486 Michael Mazuin Sport de Louis Mazuin, Lucas Taelman et Nathan Brauns venus à bout dans le classement Fun (sans pilote Top Gun) de la #489 Milo HHH de la famille Hommerson (soit 4 Fun Milo dans le Top 6) et de la #415 d’Antoine Morlet, Koen De Wit et Matisse Lismont.

Neuvième au classement général, la #283 Milo Allure de Christophe Boniver, Grégory Rossel et Benoît Philips s’impose en Pure, la catégorie des spécialistes de la Kronos Fun Cup.

Enfin, victoire chez les Biplaces de la Car-Pass Credeco by Comtoyou de Stéphane Lémeret, Philippe Denis, Quentin Denis, Miguel Coppieters et Philippe Reynens.

Trente-quatre voitures ont pris part à cette première manche du championnat qui n’a pas souri à la DDK Vmax de Georges-Louis Bouchez pourtant bien partie.

Prochain rendez-vous à Zandvoort fin avril. Avec on espère moins d’eau et quelques degrés en plus…

Le classement final : 1. Donniacuo-Caprasse-Van Impe (Milo #280) 309 tours ; 2. Tourneur-Verleyen-Mondron (Milo #480) à 1t ; 3. Bollen-Raspatelli-Leenders (M3M #424) à 1t ; 4. Ooms-Balthazar-Kluyskens (Milo #446) à 2t ; 5. L. Mazuin-Taelman-Brauns (Mazuin Sport #486) à 3t (1ers Fun) ; 6. A. Hommerson-M. Hommerson-N. Hommerson (Milo #489) à 3t ; 7. Morlet-De Wit-Lismont (Clubsport Racing #415) à 4t ; 8. M. Mazuin et C. Mazuin (Mazuin Sport #514) à 4t ; 9. Phillips-Boniver-Rossel (Milo Allure #283) à 8t (1ers Pure) ; 10. Kahia-Carrera-Bocquet (Nice Cars Wondercar #53) à 8t ;… 22. Lémeret-Denis-Denis-Coppieters-Reynens (Car-Pass Credeco by Comtoyou) à 23t (1ers Biplaces)