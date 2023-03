Stoffel Vandoorne, sixième de l’E-Prix du Brésil : "En tête trop longtemps"

”Je dois avouer que je suis un peu déçu”, admettait le champion en titre même s’il a doublé ses points (22 désormais) en signant son meilleur samedi depuis le début de l’année.

De quoi remonter de la 13e à la 11e position du classement et reprendre cinq unités au leader Pascal Wehrlein. “Vous ne pouvez logiquement pas vous satisfaire complètement d’une sixième place quand vous partez tout devant. Hélas, après un super envol, j’ai mené la course trop longtemps. Mes rivaux derrière profitaient de l’aspiration pour économiser de l’énergie dans les longues lignes droites et quand ils m’ont attaqué il était trop tard. C’était moi qui devais réduire la cadence pour préserver ma batterie. Mais bon, il y a du positif. On a bien évolué sur un tour. Mais il faudra gérer la course différemment à l’avenir.”

L’E-Prix mouvementé avec deux accidents au premier tour et deux voitures de sécurité a été remporté au sprint par la Jaguar de Mitch Evans devant la Envision de Nick Cassidy et l’autre Jaguar de Sam Bird.