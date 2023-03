Impossible de tout enchaîner financièrement pour certains concurrents comme Cédric Cherain ou Adrian Fernémont qui devront faire l’impasse sur le prochain rendez-vous.

Ce ne sera pas le cas pour le leader de la compétition Maxime Potty qui sera au départ à Dinant et à Tielt.

Aux Ardennes où Ott Tanak sera l’invité vedette, hors compétition sur sa Ford Puma WRC1, Potty retrouvera comme principaux opposants pour la victoire trois pilotes, le vice-champion Gino Bux et deux licenciés étrangers présents pour s’entraîner en vue de la prochaine manche mondiale en Croatie : Georg Linnamäe (Hyundai) et Grégoire Munster (Ford).

Mais contrairement à William Wagner à Saint-Trond, ces deux derniers marqueront des points après qu’on (à-priori, le préparateur d’un candidat au titre absent) ait pris soin de payer pour eux les 200 euros d’inscription pour le championnat.

”C’est vite amorti si l’on gagne les quatre pneus promis au vainqueur,” sourit Grégoire Munster qui ne fera que quelques apparitions sporadiques chez nous. “Ici je piloterai la Ford Fiesta SXM avec laquelle j’ai roulé au Janner. Elle a été dotée depuis de toutes les dernières évolutions aux niveaux boîte de vitesses, moteur, différentiel, barre anti-roulis. Je ne serai pas là pour jouer la 5e place.”

Mais la plus grosse surprise nous vient ce matin de Gino Bux annonçant qu’il ne roulera désormais plus pour le compte de SXM, mais poursuivra la saison avec le team français Sarrazin Motorsport, l’équipe qui alignait la Polo GTI de Wagner au Haspengouw.

guillement "Je ressentais le besoin de changer d'encadrement"

”A partir du moment où Jourdan Serderidis roulait lui-même avec sa Polo, je devais trouver une autre solution si je voulais être au départ samedi prochain à Dinant,” explique Gino. “Malgré mon accident au South, le titre reste mon objectif. Le début de saison n’a pas été celui espéré, mais avec les changements de règlement, un pilote qui débuterait le BRC au TAC peut encore être sacré. La Polo de SXM est au niveau ? J’adore piloter cette auto, mais je ressentais le besoin d’être suivi par quelqu’un, de changer d’encadrement. De travailler avec une équipe dont le patron a énormément d’expérience en F1, proto, WRC, quelqu’un qui a une culture de la compétition et vit pour le rallye du matin au soir, un pilote pour lequel j’ai une grande admiration. Je pense que cela va m’aider à faire le pas en avant nécessaire aujourd’hui pour aller chercher cette première victoire en BRC. Je remercie bien sûr Jourdan et l’équipe SXM pour ce qu’ils ont fait pour moi l’an dernier et en ce début de saison. Je rappelle que sans la présence de l’ex-pilote usine en WRC Stéphane Lefèbvre, nous aurions été sacrés champions de Belgique en 2022. C’est sûr que cette décision de changer de team me fait perdre une aide financière me coûtant aujourd’hui peut-être deux rallyes en fin d’année. Mais je vais essayer d’aller chercher des gros résultats et de convaincre dès lors mes partenaires de faire un effort supplémentaire pour compenser cela.”

Comme la voiture passera de la France à la Belgique et est blanche, Gino ne présentera plus sa déco habituelle noir et or, mais une nouvelle robe à découvrir vendredi du côté de Dinant.