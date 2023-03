Le BGDC fait sa rentrée 2023 ce week-end à Zolder

La première liste des engagés de la saison est constituée de 29 voitures. La bagarre pour la victoire au classement général opposera l'incontournable MARC Focus V8 de Van der Straeten-Vanspringel aux différentes Porsche 911 GT3 Cup, à la MARC BMW V8 de Van Woensel-Van Egdom-Mertens tandis que l'un ou l'autre Porsche Cayman GT4 peut profiter des faits de course pour tirer les marrons du feu.

C'est toutefois la Classe B réservée aux machines animées par un moteur 2 litres atmosphérique qui est la plus plébiscitée. Le champion de la catégorie Yvan Muller remettra sa couronne en jeu face aux autres Renault Clio III Cup, à la Vauxhall Astra de Katsers-Ménage, la Mazda MX-5 Cup notamment pilotée par l'ultra-rapide Cédric Wauters ainsi que face aux Honda Civic de Van Billoen-De Laet et des Anglais Coomber-Simmons. L'attraction viendra de la Clio n°61 aux couleurs de VDS et confiée à Thomas Vanloocke et Quentin Denis (en photo), deux jeunes issus respectivement de la C1 et de la Fun Cup. Parviendront-ils à mater leurs aînés ?

Par ailleurs, on retrouve quelques BMW de tous poils, une Seat Leon TCR, une Toyota GT86 confiée à un duo 100% féminin, une Peugeot RCZ ou encore une Renault Clio IV Cup.

La première manche du BGDC 2023 se déroulera sur la seule journée de samedi qui se déroulera en quatre temps : entre 9h05 et 9h30 auront lieu les premiers essais libres de la saison, puis entre 10h20 et 10h45 les essais pré-qualificatifs, qui permettront de déterminer la hiérarchie de la grille de départ… de la Qualification Race, longue de 15 minutes plus un tour ! Une première en BGDC ! Le départ des Terlaemen 200 sera donné dans la foulée de cette Qualification Race, à 13h05 !

Si vous n'avez pas peur de la pluie attendue ce samedi, n'hésitez pas à faire un saut à Zolder, d'autant que l'entrée est gratuite !