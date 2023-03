MotoGP : vers un doublé de Bagnaia en Argentine ?

guillement "Je suis optimiste : mes sensations avec la moto sont incroyables, je suis donc convaincu de pouvoir assurer dans n’importe quelle condition."

Le champion du monde en titre Peco Bagnaia est sorti grand vainqueur du week-end d’ouverture, seule la pole lui a échappé. Avec 37 points, il a déjà 12 longueurs d’avance sur Maverick Vinales et 21 sur Marco Bezzecchi. Il veut doubler la mise. “La semaine dernière, tout était parfait, et j’espère que la même chose se produira ici en Argentine, a déclaré l’Italien de 26 ans. En tout cas, je suis optimiste : mes sensations avec la moto sont incroyables, je suis donc convaincu de pouvoir assurer dans n’importe quelle condition.” Ses adversaires seront moins nombreux ce week-end sur une grille réduite : près d’un pilote sur cinq engagés dans le championnat 2023 manquait à l’appel lors des premiers tours de roue vendredi, sur le tracé de Termas de Rio Hondo. La faute aux violentes chutes au Portugal. Parmi eux, Marc Marquez (Honda), qui souffre d’une fracture à la main après son accident avec le Portugais Miguel Oliveira (Aprilia-RNF), lui aussi convalescent. Sont également absents, Enea Bastianini (Ducati), fracture d’une omoplate, et Pol Espargaro (GasGas-Tech3), plus lourdement atteint puisqu’il souffre d’une contusion pulmonaire et de fractures de la mâchoire et d’une vertèbre.

À lire aussi

Une ligne droite qui permet d’atteindre les 345 km/h

Circuit exigeant, rude pour les pneus et souvent disputé sous de mauvaises conditions, le GP d’Argentine est un rendez-vous redouté. Il s’agit d’une piste rapide sur 4,8 km de long et qui affiche la 6e moyenne au tour la plus haute de la saison, avec un record à 177,1 km/h. Sa ligne droite permet d’atteindre les 345 km/h et ses 14 virages, dont certains se distinguent par leur largeur et les fortes chargent qu’ils génèrent, promettent une journée pénible pour les gommes. C’est d’ailleurs le premier GP qui confrontera les pilotes au nouveau format des week-ends, sur une piste n’ayant pas accueilli de tests de présaison.

Se dirige-t-on vers un nouveau show Ducati, où KTM, Aprilia et Honda pourront-ils montrer du répondant vis-à-vis de l’écurie italienne ?

Le week-end se déroule ainsi : après le vendredi et deux séances d’essai, le samedi débute donc avec les essais libres en matinée suivis des qualifications. Des qualifications qui comptent pour la course sprint, comme pour le Grand Prix du lendemain, avant le GP le dimanche (19h en Belgique). Une journée donc bien chargée pour les pilotes, peut-être même trop…