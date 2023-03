Vingt-deux ans plus tard, après des années au niveau provincial, l’épreuve rebaptisée Rallye des Ardennes est à nouveau reprise au calendrier du championnat de Belgique, cette fois en “Cup”.

Et grâce au soutien de son dernier vainqueur Jourdan Serderidis, présent sur sa VW Polo ex-Bux, l’écurie Bayard effectue un retour en grandes pompes puisque c’est Ott Tanak en personne qui succède au Grec de Belgique au volant de la Ford Puma WRC1 évoluant cette fois hors classement. L’Estonien, champion du monde 2019, est présent à Dinant ce samedi, pour préparer la prochaine manche mondiale en Croatie. Tout comme d’ailleurs son compatriote Georg Linnamae (Hyundai), un rival de Grégoire Munster (lui aussi au départ au volant de la Fiesta SXM dotée de pas mal d’évolutions) en WRC2.

Fernémont et Cherain absents

Gageons qu’ils apprécieront ce qui fait la réputation de l’organisation dinantaise réunissant une nonantaine d’équipages : son magnifique parcours avec quatre spéciales réputées (la Molignée, Onhaye, Leignon et les Fonds de Lesse) à parcourir trois fois entre 7h30 et 20h30.

Pour la victoire, le principal favori se nomme Maxime Potty. Deuxième à six dixièmes au Haspengouw, vainqueur au South, le pilote de la Citroën C3 PH Sport a le vent en poupe. Désormais passé dans les rangs de Sarrazin Motorsport, Gino Bux espère véritablement lancer sa saison 2023 en hissant sa VW Polo au minimum sur le podium. Avec les deux pilotes issus du WRC2 précités on a les quatre prétendants à la victoire en l’absence des deux autres candidats au titre Adrian Fernémont et Cédric Cherain. Soit quatre marques différentes et pas une seule Skoda (que Thibaut Mazuin nous excuse) pour briguer le succès, cela fait très longtemps que ce n’est plus arrivé en Belgique.

Sept rallyes pour Boonen

Premier des Rally2 l’an dernier, Bastien Rouard passé en i20 chez BMA vise un nouveau Top 5 dans une joute au départ de laquelle on retrouvera à nouveau un autre ancien champion du monde, Tom Boonen de retour au volant de la Lancia Integrale au volant de laquelle il a décidé de disputer sept manches cette année. Pas de doute, l’ex-cycliste est tombé amoureux du rallye…