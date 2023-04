Après sondage auprès de leurs clients fin 2021, la réponse des promoteurs a été de passer à dix épreuves en 2022. Avec la promesse de réduire le nombre en 2023. Du coup, on se retrouve cette année avec un championnat hyper compliqué comptant six épreuves dites de Championship et sept Cup, soit au final treize rallyes. Avec la possibilité de les faire tous, soit pour prendre un max de points soit pour empêcher ses rivaux de scorer. Les organisateurs du championnat belge n'en font décidément qu'à leur tête en privilégiant certains intérêts particuliers plutôt que celui général.

Trois rallyes en quatre semaines

Trop de rallyes, un règlement beaucoup trop compliqué (qui peut dire aujourd'hui qui est le leader du championnat Cup ?) et un calendrier mal équilibré avec quatre rallyes en un mois et demi et trois lors des quatre dernières semaines. Un rythme infernal que seuls deux pilotes ont pu suivre en ce début de saison. Et du coup forcément, ce sont eux les deux leaders de la compétition, Maxime Potty et Bastien Rouard, au départ du TAC Rally ce samedi à 8h30 pour 12 spéciales (Schuiferskapelle, Ondank, Poelberg, Oosthoek) et 142 km chronos. On aurait dû y ajouter Gino Bux, mais suite à son gros crash de samedi dernier, le pilote blessé aux côtés et victime de fractures de l'épaule et de la clavicule a logiquement dû déclarer forfait. Pour Tielt et pour le reste de la saison.

Il faut des talents de détective pour savoir qui mène le championnat Cup.

Avec les rallyes d'un jour, ceux de deux avec spéciale bonus, cinq résultats sur six en Championship et deux sur sept en Cup, difficile de s'y retrouver. Ce sera encore plus compliqué avec les différents décomptes d'y voir clair à la mi-campagne. Imaginez qu'un pilote disputant ce week-end son premier rallye de la saison comme Vincent Verschueren (Skoda Fabia) peut en théorie encore être couronné. Du coup, il faut un diplôme de mathématicien pour calculer les points au championnat, des talents de détective pour savoir qui mène la Cup et un gros gros budget pour avoir des chances de succéder à Stéphane Lefèbvre. Certains ont même poussé le vice jusqu'à inscrire Georg Linnamae au championnat pour empêcher Max Potty de prendre à nouveau le max d'unités à Dinant. Pas de bol, c'est un autre pilote Hyundai, qui a été privé des 25 unités...

200.000 euros maxi

Tout ceci n'est ni très intéressant ni fair-play. Ce que le public et les journalistes veulent voir ce sont trois, quatre ou cinq candidats au sacre s'affrontant sept ou huit fois sur la saison, comme dans les années 80. Sans décomptes ou calculs d'apothicaires. Mais surtout avec des budgets raisonnables. 200.000 euros pour jouer la gagne au BRC, cela devrait être le maximum. Avec les sept meilleurs résultats sur treize possibles, ceux qui auront les moyens de disputer treize manches auront toujours plus de chance que ceux qui n'auront les moyens d'en faire que sept ou huit. "Cela a toujours été comme cela, les plus riches ont toujours fait la différence, nous a rétorqué le promoteur Alain Penasse l'hiver dernier. Tout en ajoutant : Maxime Potty ne sera pas champion car il peut se payer tous les rallyes." Pas seulement, non, car le Hamoirien est doué et la grande confirmation de ce début de saison. Mais cela pourrait aider quand même...