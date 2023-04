BRC TAC Rally : Et de deux pour Maxime Potty !

Toute la journée, Cédric Cherain a dû composer avec une pénalité de dix secondes pour un départ anticipé lors de la toute première spéciale de Schuifferskappele. De quoi lui gâcher son samedi et lui coûter une première victoire cette saison, le pilote de la Hyundai échouant au second rang à 5.2 du lauréat Maxime Potty auteur comme lui de six meilleurs temps sur la Citroën C3 PH Sport.

Réclamation contre un départ volé

"J'ai franchement eu du mal à digérer cette sanction me coûtant très cher, regrettait le Liégeois clairement déçu. Quand on se bat à coup de dixièmes, il est quasi impossible de surmonter un tel handicap. En poussant très fort pour tenter de revenir, j'ai en outre effectué un tout droit me coûtant encore cinq à six secondes. J'ai pu visionner les images des deux voitures et je démarre quasi au même moment que Maxime. Je ne comprends donc rien. Un rallye doit se gagner sur la route et non pas suite à des décisions arbitraires."

Son équipe compte porter réclamation et demander des explications. En attendant, sa seule consolation est de savoir qu'il a désormais pris la mesure de sa nouvelle monture et que son rival n'est pas invincible. Revanche fin du mois du côté de Namur...

Maxime Potty n'a bien sûr pas craché sur ce cadeau après l'abandon précoce de Vincent Verschueren, en proie à des soucis moteur dès la toute première spéciale.

C'est dommage cette pénalité, cela a gâché la bataille.

"On s'est concentré pour rouler vite sans commettre d'erreur, expliquait le jeune Hamoirien confortant son avance au championnat grâce à ce premier succès absolu dans une épreuve de Championship. A Saint-Trond j'avais terminé à six dixièmes de William Wagner, mais j'avais tout de même pris les 25 points," rappellait-il. Ce qui fait donc un total de 50 sur 50 que seul Cédric Cherain, deux fois deuxième, semble en mesure d'égaler voire battre sur le reste de la saison.

"C'est dommage ce qu'il s'est passé avec Cédric, cela a quelque peu gâché la bataille. Je ne sais même pas encore si je suis officiellement premier car il pourrait encore y avoir quelques changements..."

Bernard Munster comptait en effet à-priori ne pas en rester-là...

Une chose semble certaine, la course au titre devrait se jouer entre ces deux-là.

Car Gino Bux entame malheureusement une longue convalescence, tandis qu'Adrian Fernémont n'était une nouvelle fois pas réellement dans le coup au volant de la Skoda Fabia de chez Pieter Tsjoen Racing. Quatrième à près d'une minute et demie en 142 km, le Namurois a même été battu par l'autre Hyundai i20 de Bastien Rouard confirmant par ce nouveau podium sa très belle prestation dinantaise. Même s'il a concédé plus d'une minute vingt à son équipier en douze spéciales.

Suite à l'abandon de Cédric De Cecco (cardan), décidément bien malchanceux en ce début d'année, le Néerlandais Roger Hodenius complète le Top 5.

Le vainqueur de la catégorie Masters devance la troisième Hyundai du Junior Team BMA pilotée par Charles Munster.