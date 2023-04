La chronique de Pascal Witmeur : Baguette aura-t-il la frite au pays des baguettes ?

Bertrand fait aussi chanter au Japon mais ce sont les moteurs des bolides qu’il pilote qu’il fait chanter. Savez-vous que ce jeune garçon, assez doué derrière un volant, est désormais passé du stade de “fils à papa” (ce dernier a un peu investi pour lancer son champion de fiston) à celui de pilote bien rémunéré au Japon ? Après avoir remporté des titres européens en monoplace, rencontré des succès à Indianapolis et en championnat de monde de Sport Proto et avoir même mis ses fesses dans une F1, il est passé à un autre niveau. Oui, ce jeune homme de 37 ans roule aujourd’hui dans le très relevé et super suivi championnat local de GT et ce depuis neuf ans. Un championnat hallucinant, hyper compétitif dont les voitures à “essuie-glace” bénéficient d’une technologie digne de la F1. Les courses de ces GT impliquent tous les constructeurs nationaux (qui ne sont pas des débutants !) et suscitent un intérêt immense auprès des nombreux amateurs.

Reconnaissons qu’au début, il s’agissait pour Bertrand d’un pari loin d’être gagné. À part le volant et le moteur de sa monture, tout était nouveau et plus que dépaysant pour notre champion. Il lui en a fallu du courage et de la force de caractère pour devenir le champion reconnu qu’il est. J’avoue que rien que le japonais, pour moi, c’est du chinois ! Bravo donc à ce jeune homme qui a également prouvé qu’il n’est pas un fils à papa. Il est même devenu un vrai connaisseur et un amateur du style de vie japonais… même si, logiquement, il rentre dès que possible en Belgique pour voir son amoureuse verviétoise et logopède (reconnaissons qu’il est difficile pour elle d’exercer son métier au Japon).

J’ai beaucoup d’admiration pour des gars comme lui, ces gens qui n’hésitent pas à laisser tomber leur confort belgo-belge pour tenter leur chance loin, très loin et dans un environnement si différent. Nos compatriotes Stoffel Vandoorne, Marc Goossens, Eric Bachelart et d’autres encore avaient fait de même à leur époque. Baguette au pays des baguettes (qui ne sont pas françaises), moi, je dis respect.