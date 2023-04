Vincent Vosse: "L’objectif est de récupérer le titre en LMP2”

”Il est clair que je suis un peu déçu du résultat floridien", reconnaît le boss Vincent Vosse.

guillement "On s'est montrés à la fois trop confiants et trop prudents."

Mais comment expliquer ce départ difficile pour la réputée équipe belge lors des 1000 Miles ? “Je vois deux raisons principales : la première est que nos ingénieurs se sont sans doute montrés trop confiants après les essais et en début de course car nous nous sommes souvent bien tirés de mauvais pas comme celui-là. La seconde est que l’on a été trop conservateurs avec la nouvelle règlementation nous imposant une pression minimale à chaud après sept tours. La FIA ne peut en effet le vérifier qu’avec des capteurs non obligatoires en LMP2, mais que nous avons. Nous avons marché dans les clous. On a été trop prudents.”

A la veille de la seconde manche, ce week-end avec les 6H de Portimao, l’objectif du team reste toutefois inchangé. “On veut récupérer la couronne et bien sûr gagner les 24H du Mans du centenaire en LMP2.”

Un événement planétaire en préparation. “On ressent déjà le changement. Porsche face à Ferrari c’est historique. Cela fait cinquante ans que ce n’est plus arrivé. Le Mans va être phénoménal.”

Premier proto BMW WRT en construction

Et ce sera encore mieux en 2024 quand WRT alignera les protos BMW V8 Hybrides Hypercars officiels : “On a débuté la construction de notre première voiture à Munich la semaine dernière. Le programme de tests est fixé à 80 %. Il débutera juste avant ou après Le Mans.”

Devoir remplacer un proto détruit en pneus froids ne sera ni plus écologique ni moins coûteux.

Les pilotes sont déjà désignés pour l’an prochain ? “Non, mais je ne vois pas de surprise.”

Un dernier avis bien tranché sur l’interdiction, dès cette année, des couvertures chauffantes pour des raisons “écologiques et de coûts,” selon la FIA. “Cela complique fortement les choses car les pilotes doivent sortir en pneus froids et risquent ou de se faire surprendre ou de griller leurs gommes si la chauffe n’est pas faite convenablement,” commente notre interlocuteur. “Je ne sais pas ce qui est le moins écologique, préchauffer les pneus dans les fours que nous avons déjà tous ou faire 2000 km en camion pour aller chercher un nouveau châssis en cas d’accident ? Quant aux coûts, pas besoin de vous expliquer la différence… ”

Heureusement, WRT fait rouler six pilotes professionnels et ne possède pas de “Bronze” comme les huit équipages Pro-Am que l’on retrouvera au Mans dans moins de deux mois pour le point d’orgue de la saison dont la répétition aura lieu en Belgique, du côté de Francorchamps, le 29 avril.