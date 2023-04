Cinq pilotes belges, dont Soulet et Dejonghe, chez Comtoyou Racing en GT3 !

"Cela faisait depuis un an que je réfléchissais à une entrée potentielle en GT3", commente François Verbist. "Il a fallu que les planètes s'alignent pour concrétiser ce projet. Nous sommes prêts pour ce beau challenge. Nos trois programmes (GT, TCR et Fun Cup) sont totalement indépendants les uns des autres, avec un Project Leader à la tête de chaque programme. Une chose est claire : nous ne sommes pas là pour remplir la grille".

Trois Audi R8 LMS Evo seront inscrites en GT World Challenge Europe. Dans la compétition Endurance, on retrouvera au moins un pilote belge par voiture. Fred Vervisch et Gilles Magnus feront équipe avec l'Allemand Christopher Haase. Les trois garçons, tous soutenus par Audi, seront logiquement inscrits en catégorie PRO.

La grande surprise vient de l'Audi inscrite en catégorie GOLD. Le jeune Nicolas Baert et l'Allemand Max Höfer, soutenu par les quatre anneaux, seront épaulés par un certain Maxime Soulet qui rebondit d'une bien belle manière deux ans après l'arrêt du programme Bentley.

"Je savais que j'étais sur la short-list du team, j'avais discuté avec François mais l'accord s'est conclu il y a très peu de temps", nous a confié Maxime. "Cela me réconforte de courir sur une Audi car j'avais l'étiquette de pilote Bentley qui me collait à la peau. Le courant avec Nico et Max est bien passé. Nous sommes en GOLD mais on va tout faire pour faire mieux que ce que notre catégorie laisse entendre".

Sur la troisième Audi qui est inscrite en SILVER, la surprise est également de mise puisque Sam Dejonghe disputera son premier programme complet en GT3 aux côtés du Hollandais de Bruxelles Loris Hezemans et le Britannique Finlay Hutchinson.

"En effet, je n'avais fait que deux courses sur l'Aston Martin V12 de Brussels Racing auparavant", commente Sam. "Je suis ravi de retrouver Comtoyou Racing. Je connais ce team depuis quelques années car j'ai notamment couru en Fun Cup avec eux. Je ferai la Porsche Carrera Cup en parallèle. Il s'agira de ma première année complète sur une GT3 mais je suis fin prêt".

Dans la compétition Sprint, comme annoncé précédemment, Nicolas Baert et Fred Vervisch feront cause commune. Gilles Magnus épaulera Finlay Hutchinson tandis que Lucas Légeret et Christopher Haase constitueront l'unique équipage sans pilote belge à bord chez Comtoyou Racing cette saison.

L'aventure de Comtoyou en GT3 débutera dès la semaine prochaine avec le coup d'envoi du GT World Challenge Endurance à Monza.