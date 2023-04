Vervisch, Huff mais aussi Pauwels chez Comtoyou en TCR 2023

Les quatre pilotes disputant l'intégralité du championnat européen seront l'inoxydable hollandais Tom Coronel, le Macédonien Viktor Davidovski, le Corse John Filippi et le jeune belge Kobe Pauwels qui disputera sa première grande saison sur circuit après seulement quelques courses en Ford Fiesta Sprint Cup auparavant.

"J'avais fait le tour de la question en rallycross et il était temps pour moi de relever un nouveau challenge", commente Kobe. "Peu avant les Motorsport Games, on s'est assis avec Comtoyou Racing pour discuter, j'ai fait quelques tests et nous sommes rapidement tombés sur un accord. J'aurai de nombreux défis à relever et je dois faire honneur à l'écurie au vu de son palmarès en TCR. Je veux les rendre fiers. Le TCR n'est pour moi que le début d'une nouvelle aventure sur circuit et je rêve de passer sur de plus grosses voitures dans le futur".

En plus de cela, Comtoyou Racing disputera le nouveau TCR World Tour sous la bannière Audi Sport. Au programme, des destinations comme Spa-Francorchamps mais aussi San Luis, Bathurst, Sydney et Macao. Deux pilotes défendront les couleurs du team face aux Lynk&Co et aux Hyundai officielles : Fred Vervisch et l'ex-champion WTCC Rob Huff.

"L'écurie a grandi année après année mais nous restons finalement la même bande de copains", sourit Jean-Michel Baert, le patron de Comtoyou. "Le TCR World Tour est notre programme principal car nous voulons aller chercher la couronne. C'est pourquoi nous nous focalisons sur deux voitures au lieu de quatre. Nous sommes très exigeants vis-à-vis d'Audi Sport pour qu'ils nous offrent le meilleur support possible."

"Que ça soit en TCR, en GT3 ou même en Fun Cup, j'estime que nous avons les meilleures voitures, et c'est grâce à cela que nous pouvons grandir au fil des saisons".

Le programme TCR débutera le dernier week-end d'avril à Portimao avant de passer par Pau-Ville et, ensuite, Spa-Francorchamps.