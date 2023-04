Bertrand Baguette défend son titre en Super GT : "Rester au Japon aussi longtemps que possible"

Bertrand, 2023 est une année spéciale puisque vous célébrez votre dixième saison au Japon...

Effectivement ! Quand je suis arrivé en 2014, je n'imaginais pas rester là-bas aussi longtemps. Au début, moi qui vient de la campagne de Thimister-Clermont, l'adaptation au mode de vie nippon ne fut pas facile. Mais au fur et mesure, je suis tombé amoureux de ce pays et je désire rester au Japon aussi longtemps que possible. En plus, je peux piloter la GT la plus rapide du monde ! J'ai fait huit saisons comme pilote officiel Honda et j'entame désormais ma deuxième année comme pilote officiel Nismo.

Vous n'êtes désormais plus vraiment un gaijin (un étranger, ndlr), comme disent les Japonais !

Je le serai toujours car c'est écrit sur mon visage. Mais c'est vrai que le public nippon m'a adopté, encore depuis que j'ai été sacré champion Super GT en 2022. De mon côté, j'ai appris plusieurs notions de japonais pour me débrouiller au Japon. J'adore vivre à Tokyo mais je rentre aussi souvent que possible auprès de mon épouse et mes enfants qui sont restés en Belgique. C'était une condition sine qua non. Ce ne fut pas facile par moments, notamment pendant le Covid avec les restrictions de voyage.

Vous êtes un des rares occidentaux à courir au Japon. Comment expliquer ce phénomène ?

C'est vrai que dans la catégorie GT500 où je roule, il n'y a que Giuliano Alesi qui est à moitié japonais par sa mère, Ronnie Quintarelli qui vit ici depuis plus de 10 ans et est même en couple avec une Japonaise, et moi. Le pays est longtemps resté très fermé à cause du Covid, ce qui n'a pas aidé. Mais je pense qu'on reverra plus de pilotes occidentaux dans le futur car le Japon demeure un eldorado. On le voit avec Liam Lawson qui a été placé par Red Bull en Super Formula.

En parlant de Covid, comment est la vie au Japon en 2023 ?

C'est derrière nous. Les personnes portant un masque sont désormais minoritaires.

Comment se sont passés les essais d'avant-saison ?

Ce fut plutôt positif. Nous n'étions pas devant mais pas non plus largués. Pour cette saison, notre objectif est de marquer des gros points dès les premières courses. L'an dernier, notre début de campagne fut timide mais à compter de la mi-saison, nous avons sonné la charge pour être sacrés en fin d'année. Bien entendu, l'objectif pour 2023 est de conserver notre titre mondial.

Votre Nissan Z a la fameuse livrée bleue Calsonic qui parle à tous les fans de Gran Turismo. Être champion à son volant a dû vous faire quelque chose...

Quand j'ai endossé la combinaison Calsonic pour la première fois, j'ai été fort touché. Avec la Toyota Supra Castrol TOM'S, la Nissan Calsonic est une voiture à la déco mythique, indissociable du jeu vidéo Gran Turismo. En plus, le Team Impul, dirigé par le légendaire Hoshino-san, a été sacré pour la première fois depuis 1995. Autant dire que ce fut un titre chargé en émotions.

Malgré la compétitivité du championnat, la politique est-elle présente en Super GT ?

Non, et c'est un énorme bonus par rapport aux championnats européens. Contrairement à ce qu'on peut voir parfois ailleurs, on ne connait pas l'identité de la marque victorieuse avant le début de la saison. Y compris entre les voitures d'un même constructeur, il n'y a aucune consigne. En 2022, nous étions en bagarre avec la Nissan n°3 semi-officielle pour le titre, on s'est battus virilement et jamais Nissan n'a sifflé la fin de la partie.

Après votre titre, avez-vous reçu des propositions pour courir à l'internationale, comme on l'a vu jadis avec Tréluyer, Duval ou Lotterer ?

Bien sûr, mais je suis bien au Japon. J'ai énormément progressé sur le plan du pilotage et de la préparation grâce à mon programme là-bas. Je ne me vois rouler nulle part ailleurs.