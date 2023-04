Frédéric Lequien: ”Nous n’avons jamais vécu pareil engouement en sport auto”

Pour le nouveau capitaine du paquebot Hypercar, la principale mission est maintenant de gérer au mieux un succès historique avec onze constructeurs au moins engagés dans la catégorie de pointe à l’horizon 2024. Un attrait jamais vu pour une discipline du sport auto, même en F1. L’important maintenant va être de tenir sur la distance, car il n’y a que trois places sur un podium, un seul vainqueur, et il y aura forcément des déçus. L’objectif sera de les inciter à rester – notamment en augmentant les retombées et le public sur les courses en dehors du Mans – même s’ils ne gagnent pas…

Monsieur Lequien, mesurez-vous déjà l’effet Hypercar et surtout du retour des grands constructeurs Ferrari et Porsche sur les premières courses de l’année ?

”Oui, l’engouement est colossal. Pour les prochaines 6H de Spa, on est à 200 % au niveau de la prévente des tickets par rapport à l’an dernier. Il y a, en prime, un double effet avec le centenaire des 24H du Mans pour lequel on a vendu 300 000 billets en moins de deux mois, dont 70 % à un public encore jamais venu, ce qui est très bon signe. On aurait pu aller jusqu’à 400 000, mais on a volontairement limité pour le confort du public et éviter trop d’embarras de circulation. On va juste encore offrir la possibilité à nos habitués, les Manceaux principalement pris par surprise, de participer à la fête, en remettant quelques accès en vente.”

Vous avez remplacé Gérard Neveu à la tête du WEC début 2021. Vous débarquez juste au bon moment…

”C’est clair que ma mission est facilitée par le superbe plateau que nous avons. Sept constructeurs dès cette année, onze en 2024 avec les arrivées d’Alpine, BMW, Lamborghini et Isota, c’est tout simplement historique, du jamais vu en sport automobile. On est entré dans une nouvelle ère, un âge d’or de l’endurance. Mon but est que cela ne dure pas deux saisons, mais au moins cinq ou six.”

Vous parlez de onze marques, il pourrait même y en avoir douze avec Acura qui a déjà gagné les dernières 24H de Daytona.

“Oui, ils pourront venir au Mans s’ils participent à l’intégralité du championnat. Et puis, on peut encore imaginer à l’avenir voir d’autres prestigieuses marques nous rejoindre en Hypercar comme Aston Martin, McLaren ou Mercedes. Sans parler de l’intérêt de Hyundai. Plus ou moins tous les constructeurs impliqués en sport auto sont autour de la table et discutent avec nous.”

On a vu Toyota dominer à Sebring. La Balance de Performance (BOP) est-elle bien équilibrée ? Vous avez le droit d'en parler ?

(Il rit) “Le message concernant la BOP a été mal compris. On n’interdit pas aux pilotes et aux constructeurs d’en parler, mais il y a un moment pour le faire. La BOP est avant tout un outil permettant de baliser les usines afin de les empêcher de dépenser trop d’argent dans la recherche absolue de performance. Mais ce n’est pas la BOP qui vous fait perdre ou gagner. On reste dans une méritocratie. Toyota a gagné, car ils sont bons et ont le plus d’expérience en Hypercar. Vous n’imaginez pas le lobbying des constructeurs. C’est pour cela qu’on a décidé de ne pas toucher à la BOP avant l’arrivée des 24H. Ceux qui sont derrière doivent d’abord travailler. ”

Frédéric Lequien, le nouveau capitaine du WEC, le Championnat du monde d'endurance. ©WEC

Parmi ceux-là, il y a Peugeot, la toute grosse déception de la première manche de Sebring ?

”Peugeot a souffert, en effet. Ils paient leur audace. Leur proto 9X8 est plutôt conçu pour Le Mans et la piste bosselée de Floride ne les a pas aidés du tout au niveau de l’effet de sol. Cela devrait déjà aller beaucoup mieux ce week-end au Portugal sur un circuit normal.”

Et que dire de Glickenhaus ? Dans le match l’an dernier et nulle part à Sebring ?

”J’ai beaucoup de respect pour ce que fait Jim Glickenhaus, mais on ne peut pas être compétitif à ce niveau quand on met la voiture au garage fin d’année et qu'on retire juste la bâche une semaine avant la première course. Ils n’ont effectué aucun test durant l’hiver. Il n’y a que le travail qui paie.”

Vous allez introduire une nouvelle procédure de voiture de sécurité très compliquée au Mans. On a l’impression que vous avez voulu copier les Américains. Ne craignez-vous pas que la course soit neutralisée durant une demi-heure à chaque “SC” avec toutes ces procédures à respecter ?

”On est bien conscients des effets pervers potentiels. On a voulu améliorer notre système pour ne pas risquer de fausser la course. On a effectué pas mal de simulations et on ne perdra pas autant de temps que vous l’imaginez. On tient cela à l’œil, ne vous inquiétez pas.”

N’y aurait-il pas été bien pour les 100 ans et l’avenir de pouvoir accepter plus de 62 voitures au départ du Mans ?

”Effectivement, cela aurait été chouette de pouvoir rajouter deux boxes. On l’a envisagé, mais ce n’est plus possible. Il y a un projet visant à rajouter des stands au niveau de Maison Blanche, mais cela rallongerait considérablement la pitlane et je me demande si ce ne serait pas une fausse bonne idée. Le fait qu’il y ait une liste d’attente, qu’il faut mériter ou gagner sa place pour Le Mans n’est pas si mal en fait. C’est toujours mieux de devoir gérer l’abondance que la pénurie.”

Mais comment allez-vous faire dans le futur avec le développement de la catégorie Hypercar et l’arrivée des GT3 où il y a potentiellement aussi dix à douze marques qui pourraient être représentées ?

”Pour 2024, il a déjà été décidé d’interdire les LMP2 en WEC à l’exception du Mans où une quinzaine de places leur sera réservée. Cela va renforcer le championnat ELMS qui sera, lui, interdit aux Hypercar. En dehors du Mans, nous sommes limités sur la majorité des circuits à une bonne quarantaine d’autos. La plupart des pistes sont conçues selon les standards F1 et manquent de boxes. On peut imaginer que l’on aura 24 à 26 Hypercars au départ l’an prochain en WEC. Cela nous laissera la place pour 14 à 16 GT, pas plus, sans kit spécial Le Mans, comme imaginé au départ. Et avec la priorité donnée aux constructeurs déjà engagés dans la catégorie de pointe.”

L'édition 2023 des 24H du Mans sera la course du siècle, l'événement sportif de l'année vu par un milliard de téléspectateurs... ©WEC

Cela signifierait, par exemple, pas de Mercedes, la marque championne en GT3 ?

”C’est une possibilité, oui. J’ai des représentants de Benz toutes les semaines au téléphone. Je leur conseille de venir en Hypercar pour résoudre leur problème…”

Depuis des décennies, le championnat du monde d’endurance tourne autour du Mans…

”Exact. Le Mans est à la fois notre force et notre faiblesse. Les 24H resteront toujours le point d’orgue de la saison, le principal attrait justifiant l’engagement des constructeurs. Mais nous voulons que le WEC soit suivi à l’avenir, par le public et les médias, sur toutes les autres courses. Nous voulons reproduire l’ambiance du Mans un peu partout. Notre but est aussi d’attirer un nouveau public.”

Comment ?

”Simplement en l’accueillant comme il se doit. Et en jouant sur nos points forts. À Spa par exemple, le paddock est accessible pour 65 euros. Combien coûte le ticket le moins cher pour la F1 en Belgique sachant qu’il n’y a pas moyen d’acheter de tickets pour le paddock et donc d’approcher les pilotes ? Nous possédons les plus belles voitures du monde. On veut vraiment que chaque course soit une grande fête. On cherche aussi une formule pour capter plus longtemps l’attention des jeunes. Mon fils a 20 ans et m’a, par exemple, suggéré de faire une course qualificative le samedi sur 45 minutes avec un seul pilote à bord. Ce serait génial, non ?”

L’endurance change de concept de prototypes avec l’avènement des Hypercars, mais le plateau est aussi de plus en plus compétitif du côté des pilotes…

”Exact, avec un net rajeunissement des cadres. Avant, tous les jeunes sortant de la F4 ou la F3 rêvaient de F1. Aujourd’hui, pas mal visent d’emblée le sommet de l’endurance, les 24H du Mans. Ces bolides sont magnifiques à voir et à piloter. La moyenne d’âge des pilotes en Hypercar a pas mal baissé par rapport aux grandes années du LMP1. L’expérience reste importante sur une épreuve comme Le Mans, mais les constructeurs font de plus en plus confiance aussi aux pilotes directement issus de la monoplace ou du GT. ”