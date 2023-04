“Le Mans un mythe, Spa notre Graal”

“Tout a été très vite et j’avoue que notre projet a grandi au-delà de nos premières intentions, mais c’est le résultat d’énormément de travail et de contacts pris, finalisés etc., relève le team manager. On n’a jamais vendu du rêve mais bien un projet concret. Cela a rassuré et convaincu nos premiers partenaires et on espère qu’il en ira de même avec un’’major sponsor’’ à venir. En attendant, avec le soutien de Yamaha et Dunlop et l’arrivée de pilotes du top (Ndlr : les Français Florian Marino et Lucas Mahias, champion du monde d’endurance en 2016, et notre compatriote Bastien Mackels), nous avons, je crois, d’excellentes bases pour jouer devant. On est fier de ce qu’on a monté en si peu de temps. Nous avons une moto de pointe (seule l’électronique la diffère pour l’instant d’une R1 d’usine), des pilotes de pointe et énormément d’expérience et de compétences techniques réunies dans le stand. Toutes fonctions confondues (pilotes, mécanos, ingénieurs…), on doit avoir une vingtaine de champions du monde avec nous. On est prêt à en découdre !”

L’équipe KM99 ne s’en cache pas : "Le rêve ultime est de viser le titre mondial dans les trois ans." ©DR

guillement On espère un top 5

Avec quelles ambitions KM99 se lance-t-il en Mondial ? “Le rêve ultime est de viser le titre mondial dans les trois ans. Mais nous voulons aborder les choses étape par étape. Au Mans, on va se tester – n’oublions pas que pas mal des 34 personnes présentes en Sarthe n’avaient jamais travaillé ensemble il y a un an ! -, on espère un top 5 dimanche, puis on visera des podiums, des victoires et, pourquoi pas ?, le titre.”

Enfin, pourquoi le duo Kupper-Schyns ne s’est-il pas tourné vers la vitesse pure ? “Pour une question de budgets, d’opportunités et d’aventure humaine aussi, l’endurance offrant bien plus sur cet aspect. En outre, le point d’orgue de notre projet a été le retour des 24H de Spa-Francorchamps au calendrier en 2022. On a déjà hâte de rouler chez nous mi-juin. Ce sera “LE” rendez-vous de notre saison, on ne s’en cache pas. Certes, les 24H du Mans sont importantes car mythiques et première épreuve de la saison – celle où tout se met en place, d’où des ambitions mesurées pour nous qui débutons -, mais Spa sera vraiment le meeting où on veut briller. Et croyez-moi, c’est un challenge car la MotoGP étant devenue quasi inaccessible (pour un team et bon nombre de pilotes tels Randy De Puniet, Mike Di Meglio,…) l’endurance est devenue une alternative recherchée. Donc le niveau a fortement cru. C’est tant mieux, évidemment, mais cela accentue le défi à relever.”

La saison EWC : Le Mans 13-16 avril (24h) ; Spa 16-18 juin (24h) ; Suzuka (Jap) 4-6 août (8h) ; Bol d’Or (Castellet/Fra) 14-17 septembre (24h).