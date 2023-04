Toyota fait toujours les beaux temps à Portimao

À la lecture des résultats des deux premières séances libres de ce vendredi, la hiérarchie semble toutefois toujours la même avec les Toyota Hypercars toujours bien devant (meilleur chrono du jour pour Kamui Kobayashi sur la #7 en 1.32.155) suivies à une grosse demi-seconde par les Ferrari 499 SP puis les Porsche 963 et la Cadillac formant un peloton de chasse que Peugeot aimerait pouvoir intégrer avec ses 9X8. Des Lionnes sans crinière dont le concept aérodynamique novateur a pour l’instant toujours du mal à convaincre.

À défaut de performance pour l’instant, les Français espèrent au moins retrouver la fiabilité qui leur avait fait défaut en Floride. Sans autre simulation prévue avant les 24H, il faut se rassurer.

Le principal objectif pour Porsche reste Le Mans.

Si fortes de deux années d’expérience, les GR010 restent logiquement les références, leurs rivales continuent à se développer. Et si Ferrari avait surpris tout le monde en signant la pole à Sebring, c’est surtout sur le rythme en course, l’usure des pneus, l’exploitation du système hybride qu’il faut continuer à travailler. “Et l’on manque de temps d’essais, regrette Laurens Vanthoor, pilote d’une des 963 officielles rendant encore une seconde à la meilleure Toy. Mais on progresse, l’objectif principal restant Le Mans mi-juin.”

Onze LMP2 en une seconde

Derrière les cinq usines précitées, les “artisans” Vanwall et Glickenhaus devront se battre pour devancer des LMP2 pointant le bout du capot à moins de trois secondes. Avec onze protos groupés en une seconde, la bataille dans la “Coupe Oreca” s’annonce palpitante. On y suivra particulièrement l’évolution des deux WRT qui nous doivent une revanche après des débuts en demi-teinte en Floride.

En GTE-AM enfin, les quatre marques présentes (Ferrari, Porsche, Aston Martin et Corvette) peuvent espérer l’emporter. La différence se fera surtout sur l’homogénéité des équipages et la qualité des pilotes Bronze. L’une des forces de notre Sarah Bovy sur la Porsche des Iron Dames. C’est un peu plus compliqué pour Alessio Picariello dont l’amateur (le patron d’Iron Lynx) est un vrai “gentleman driver”. Quant à Ulysse De Pauw, il a clairement gagné au change avec l’arrivée sur sa Ferrari AF Corse de l’expérimenté Italien Diego Alessi, parmi les plus véloces des pilotes les moins gradés ce vendredi.

Les qualifications débuteront ce samedi à 16h30 chez nous (15h30 locales), tandis que le départ de la course est prévu à 13h belges.