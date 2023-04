Devancées par une Ferrari lors de l’ouverture du championnat à Sebring, les GR010 ont cette fois donné une véritable gifle à leurs concurrents, l’ex-pilote de F1 Brendon Hartley signant un nouveau record du tour dans la catégorie en 1.30.171, 273 millièmes devant son équipier Kamui Kobayashi.

Cette fois, la première de deux Ferrari 499SP pointait à 1.4 ce qui est énorme et plutôt inquiétant. Les protos rouges partageront la deuxième ligne devant la première des Porsche 963, celle de Laurens Vanthoor pilotée en qualifs par Kevin Estre, et la première des Peugeot 9X8 à respectivement 2.2 et 2.3. Une véritable punition infligée par les Japonais. Il reste clairement du travail du côté de la concurrence. Et ne parlons même pas de Glickenhaus et Vanwall fermant la marge à plus de trois secondes.

A neuf en une demie-seconde en LMP2

Cela a nettement été plus serré et passionnant en LMP2 avec les douze Oreca 07 dans la même seconde, les neuf premiers en une demi-seconde et un écart d’un millième entre la Prema du poleman Mirko Bortolotti et la Vector de Gabriel Aubry. Mais attention, l’Italien risquait d’être renvoyé en fond de grille suite à un souci au début de la séance où l’on avait vu des mécaniciens travailler à l’arrière de sa voiture dans la pitlane ce qui est interdit. Petite déception à nouveau du côté de l’équipe belge WRT avec le 7e chrono de Robin Frijns et le 9e de Louis Deletraz même si les écarts sont infimes et les chances de podium restent bien sûr réelles.

Sarah Bovy à 2 dixièmes de la pole chez les Bronze

Enfin en GTE-Am où la qualification est obligatoirement disputée par les pilotes Bronze, l’Américain Ben Keating a compensé le petit handicap sur ce tracé de sa Corvette C8 pour s’offrir une nouvelle pole 217 millièmes devant la Porsche de notre Sarah Bovy et 266 devant la Ferrari de Diego Alessi, le nouvel équipier d’Ulysse De Pauw. Pilotée par Claudio Schiavoni, la Porsche d’Alessio Picariello fermera la marche ce dimanche lors du départ de la course donné à 13h. Avec les deux Toyota plus que jamais grandes favorites…