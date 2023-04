WEC 6H de Portimao : premier podium Hypercar pour Vanthoor, Toyota sans contestation !

Toyota remporte les 6 Heures de Portimao mais tout ne fut pas simple pour les troupes japonaises. Si la GR010 n°8 de Brendon Hartley, Sébastien Buemi et Ryo Hirakawa ont remporté une victoire ne souffrant d'aucune contestation, la n°7 a bu le calice jusqu'à la lie, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez et Mike Conway étant frappés par un problème de transmission les ayant renvoyés dans les profondeurs du classement. À coup sûr, même on clame que la voiture aurait pu continuer sans problème si la FIA n'avait pas imposé cet arrêt, l'alerte est sévère dans le camp de Cologne et il faudra revoir sa copie d'ici les 6 Heures de Francorchamps.