ELMS/LMC : deux rookies belges, deux objectifs différents

Des deux, c’est De Pauw qui a la plus grosse cote. Le Grézien ne cesse de taper dans l’œil d’AF Corse. À un tel point que l’écurie d’Amato Ferrari le laisse prendre le volant, en complément de son programme en WEC, de la 488 GTE engagée en European Le Mans Series. Face à la Porsche Proton turquoise de son compatriote Alessio Picariello qui part avec la cote de favori, De Pauw aura fort à faire. Reste à savoir si ses deux partenaires que sont Rui Aguas et, surtout, le gentleman driver grec Kriton Lendoudis seront à la hauteur. “Amato Ferrari et toute l’équipe AF Corse semblent contents de mon travail, voilà pourquoi ils me font également confiance pour l’ELMS, explique De Pauw. ""Par rapport au WEC, la plus grosse différence viendra des pneumatiques Goodyear.”

Un pas de géant

Le second loupiot belge évoluera en Le Mans Cup. La présence de Brent Verheyen sur une Duqueine LMP3 en surprend plus d’un. Cet animateur du Belcar aura-t-il les épaules assez larges ? En tout cas, les premiers chronos printaniers semblent avoir été encourageants. Reste à confirmer en course. “Je ne sais pas à quoi m’attendre pour cette saison, mais la LMP3 me convient", admet Verheyen. "Les temps au tour étaient bons et la différence avec le proto Norma M20 FC, avec lequel j’ai couru en Belcar jadis, n’est pas énorme.”

C'est au volant de cette Duqueine jaune que le jeune Brent Verheyen découvrira la Le Mans Cup et le LMP3. ©JEP

Après le titre en Asian Le Mans Series, DKR Engineering voudra continuer à briller avec son Oreca-Gibson inscrite en LMP2 Pro-Am et pilotée par notre compatriote Tom Van Rompuy. L’équipe de Kendy Janclaes défendra chèrement sa peau face à des teams huppés comme United, AF Corse ou encore Racing Team Turkey.