La bande à PK Carsport dépote dans le paddock avec son Audi R8 GT2 jaune canari. Les gars de Hasselt sont là pour défendre farouchement leur titre en GT2 European Series. D'autant que leur ancien champion Nicolas Saelens est passé à l'ennemi, chez KTM et Reiter Engineering. Mais Stienes Longin et Peter Guelinckx ont déjà annoncé la couleur avec une double pole position en Pro-Am. On note également que la très belle Mercedes-AMG GT2 fait ses débuts officiels dans la compétition. La Teutonne fait d'ores et déjà office d'épouvantail.

Les GT4 sont moins spectaculaires à admirer mais leurs courses sont particulièrement explosives. La saison 2023 sera synonyme de nouveau challenge pour Antoine Potty. S'il poursuit avec la Toyota Supra qu'il connait les yeux fermés, son écurie Xwift issue du Belcar découvre le championnat. Il est en revanche de stabilité pour Kenny Herremans qui poursuit avec la Camaro hollandaise du V8 Racing. Comme Potty, le Néerlandophone visera la gagne en Silver Cup et au général.