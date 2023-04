Et le chapiteau du GT3 n’a jamais été aussi rempli pour une première avec non moins de 55 numéros pour trois heures de spectacle dimanche à partir de 15h.

Valentino Rossi à domicile

Et s’il y a bien toujours quelques clowns en piste, la majorité des artistes du cerceau n’est pas là pour rire.

Parmi les funambules venus des quatre coins du monde évoluant sur le fil du rasoir, on en recense 14 au moins visant la plus haute marche du podium.

Et s’il y a moins de diversité que par le passé (les Aston et Bentley ont filé à l’anglaise, tandis qu’on a saqué les Japonaises), le plateau n’en reste pas moins très attractif avec non moins de six marques parées pour les lauriers : les quatre allemandes habituelles (Audi, BMW, Porsche et Mercedes) et les deux Italiennes, Lamborghini et Ferrari avec les nouvelles Huracan Evo2 et surtout 296.

Même sans WRT passé d’Ingolstad à Munich, Audi reste sans doute la mieux représentée pour la victoire absolue avec quatre équipages “pros” ou assimilés face à trois M4 (dont les deux WRT), deux Mercedes, deux Ferrari, deux Lambo et une seule Porsche de pointe en attendant du renfort lors de notre double tour d’horloge.

Parmi les nouveautés de cette saison, on suivra avec beaucoup d’intérêt les débuts européens des 296 de Schwartzman-Nielsen-Rovera et de Fuoco-Rigon-Pier Guidi, mais aussi le passage dans le camp “Béhème” des triples champions sprints Dries Vanthoor et Charles Weerts dont l’équipier en endurance a juste changé de prénom (avec Sheldon Van Der Linde à la place de son frère Kelvin) ou de la star Valentino Rossi désormais épaulé par Augusto Farfus et notre Maxime Martin, de retour à la maison. Assez pour viser les trophées ? Pas sûr car la concurrence s’annonce nettement plus relevée qu’à Dubai ou Bathurst.

Le team belge Comtoyou fait une entrée remarquée dans le championnat avec le trio de pilotes officiels composé de l’Allemand Christopher Haase et des deux Belges Fred Vervisch et Gilles Magnus.

Trois teams et 9 GT3 “belges”

Cela va aussi “envoyer du lourd” du côté de Caldarelli-Bortolotti-Pepper (Lambo Iron Lynx), Niederhauser-Mies-Gachet (R8 Saintéloc), Eng-Wittmann-Yelloly (M4 Rowe), Guyen-Muller-Engelhart (911 Dinamic) ou des Mercedes de Gounon-Marciello-Boguslavskiy et Engel-Schiller-Stolz.

Cela fait longtemps que les troupes belges n’ont pas été aussi bien représentées avec non moins de trois teams (Comtoyou, WRT et Boutsen VDS, soit neuf autos) et onze nationaux. On a déjà évoqué les cinq pouvant viser le général.

Mais il y aura aussi Maxime Soulet et le fils du patron Nicolas Baert (Audi Comtoyou) en Gold Cup, Sam Dejonghe en Silver Cup, Sarah Bovy sur la Lamborghini désormais des Iron Dames et les Machiels père (Louis) et fils (Jef) débutant la saison en Pro-Am au volant d’une 488 AF Corse.

Autant de raison de suivre ces courses avec intérêt, sur place ou en direct via le streaming du championnat avec aux commentaires un autre Belge, Thomas Bastin, rendant les épreuves encore plus passionnantes.