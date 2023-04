ELMS Barcelone : Alessio Picariello s'impose en GTE !

Excessivement bien fait. À Barcelone, Alessio Picariello et ses équipiers Zak Robichon et Ryan Hardwick partaient avec les faveurs des pronostics dans la catégorie GTE. Le Carolo et ses équipiers de la Porsche 911 RSR n°16 du Proton Competition ont fait honneur à leur statut de favori. À l'issue d'une course de totale maîtrise, le trio a remporté la victoire de classe. Alessio et ses camarades s'imposent devant la Ferrari 488 du Formula Racing et la Ferrari JMW Motorsport qui avait signé la pole position. Ulysse De Pauw, épaulé par Rui Aguas et Kriton Lendoudis, termine sixième sur la Ferrari 488 n°51 AF Corse.