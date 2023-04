Ensuite, on a eu droit au défilé des M4. Avec un doublé au final des Rowe Racing avec Philip Eng, Marco Wittmann et Nick Yelloly offrant le premier succès d’une BMW sur une endurance de 3h (Rowe avait imposé son M6 aux 24H de Spa 2018) depuis le Castellet 2013. Les jeunes Hesse-Harper-Verhaegen et la Lamborghini Iron Lynx de Caldarelli-Pepper-Bortolotti complètent le podium.

Vanthoor-Weerts 6emes

WRT a été dans le match bien sûr mais a joué de malchance. D’abord avec une petite faute de Valentino Rossi (le plus rapide en début de course) à la première chicane puis une crevaison d’Augusto Farfus empêchant Maxime Martin de prendre le volant. Ensuite avec une autre crevaison pour Dries Vanthoor reléguant la M4 partagée avec Charles Weerts du 2e au 6e rang.

Pas de réussite non plus pour l’Audi Comtoyou de pointe de Fred Vervisch et Gilles Magnus trop rapidement contrainte à l’abandon suite à un souci de roue. Mais le team belge s’est bien rattrapé pour ses débuts avec les victoires de catégories de Maxime Soulet, Nicolas Baert et l’Allemand Max Hofer (Gold, 7e au général) et de Sam Dejonghe et ses équipiers Hutchison et Hezemans (Silver, 16e).

Vingt-huitième place enfin de Sarah Bovy et les Iron Dames, 8emes en Bronze Cup.