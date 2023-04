Les tops et flops d’un gros week-end de sport auto

Pas de F1 encore ce week-end, mais un gros week-end pour les passionnés de sport automobile avec le WRC en Croatie, la Formula E à Berlin, l’European Le Mans Series à Barcelone et le GT World à Monza. On a zappé durant trois jours de l’un à l’autre. Et si l’on gardera quelques belles images et performances, on a aussi vu pas mal de choses qu’on doit corriger ou qu’on ne voudrait plus voir dans notre sport favori.