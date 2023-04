La chronique de Pascal Witmeur : Paque n’est pas une cloche

Heureusement, Paque n’est pas un agneau. J’ai regardé sur Youtube quelques courses et, croyez-moi, ça décoiffe. Ces Porsche Carrera font quand même 510 cv pour seulement 1260 kg. Ça “avionne” pas mal et les chronos réalisés sont vraiment surprenants. Mais revenons au petit Paque (qui mesure quand même 1 mètre 83). Son papa faisait un peu de compet’ ce qui a excité fortement le fiston qui nous a fait quelques années de karting. Et hop, à 16 ans (!), on se lance dans des compétitions de Porsche avec des résultats vraiment probants pour un débutant.

La saison 2023 est celle où il doit éclore. Il participe à tout le championnat de France de la spécialité, à la Porsche Supercup en lever de rideau de certains GP de F1. Plus quelques piges dans la Benelux Cup pour se détendre. Paque met donc tous ses œufs dans le même panier… Porsche. J’ai l’intuition que notre Benjamin collectionnera les podiums et nous fera claquer quelques “Brabançonnes”. C’est rare de nos jours que des jeunes doués bénéficiant d’un soutien financier plus que correct ne rêvent pas de F1 et se lancent directement dans des compétitions difficiles de “voitures à essuie-glaces”.

Benjamin doit certainement beaucoup à son papa qui semble le soutenir à fond. Et alors ? J’en ai marre des jaloux qui critiquent et se moquent des fils à papa, en regardant avec passion la F1 ou les fils à papa sont légion. Il ne m’étonnerait pas que le petit Paque se retrouve sous peu au volant d’une Porche d’usine en GT en touchant un chèque en fin de mois. On dira alors que papa Paque a financé les études du fiston.

Une dernière à propos d’études : figurez-vous que Benjamin Paque, parallèlement à son programme sportif hyper chargé, fait aussi des études, à Tongres, en néerlandais ! Il est valeureux ce Liégeois. Vraiment, moi, Pascal, je vous le dis : Paque n’est pas une cloche.