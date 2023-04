6 Heures de Spa-Francorchamps: les deux tiers du plateau des 24 Heures du Mans présents à Spa ce samedi

Après deux saisons de balbutiements, l’ère de l’Hypercar démarre réellement. Le centenaire des 24H du Mans, les 10 et 11 juin, marque un nouvel âge d’or pour l’endurance. Pour la première fois, le public belge qu’on attend très nombreux ce week-end va revoir Porsche (avec trois nouvelles 963), Peugeot (avec sa révolutionnaire 9X8 sans aileron), Cadillac avec deux protos pour préparer le rendez-vous sarthois et surtout Ferrari, de retour après 50 ans avec ses magnifiques 499P, venir affronter les Japonais. Et même si les GR010 entamant leur troisième saison en LMH restent logiquement favorites, elles ne devraient plus tourner autour de la concurrence.

Treize des seize Hypercars que l’on verra dans un gros mois au Mans prendront la piste dès ce jeudi à Francorchamps pour les deux premières séances libres. Au total, 38 des 62 voitures sélectionnées pour le légendaire double tour d’horloge effectueront une ultime répétition sur le quart de la distance.

38 des 62 voitures sélectionnées pour les 24H du Mans seront au départ à Francorchamps ce samedi. ©WEC

7 marques en Hypercar

Sept marques (en comptant les plus artisanales Glickenhaus et Vanwall) sont représentées dans la catégorie de pointe. Le LMP2 est devenu une coupe Oreca très disputée avec non moins de onze protos souvent groupés dans la même seconde. Dont les deux WRT préparant l’arrivée de BMW en LMDh en 2024.

Si l’on regrette enfin la disparition du GTE-Pro, le GTE-AM devrait plutôt s’appeler Pro-Am avec quatre constructeurs (Ferrari, Porsche, Aston Martin et Corvette) représentés en attendant l’arrivée l’an prochain des GT3 et donc une grille encore plus variée.

26 nationalités, 4 Belges

Du côté des pilotes, c’est du solide aussi avec un plateau très international comptant non moins de 26 nationalités, avec quelques piliers de la discipline tels Romain Dumas, José-Maria Lopez, Earl Bamber ou Mike Conway affrontant 14 anciens de la F1. Le plus célèbre est bien entendu Jacques Villeneuve, mais on pourra aussi voir en piste Robert Kubica, Daniil Kvyat, Antonio Giovinazzi (il a encore disputé le GP de Belgique 2021 avec Sauber), l’ultra véloce Kamui Kobayashi, les anciens pilotes Red Bull Sebastien Buemi, Brandon Hartley, Sébastien Bourdais ou Jean-Eric Vergne, sans oublier Paul Di Resta, Pietro Fittipaldi, le citoyen de Nivelles André Lotterer, et Will Stevens.

Vanthoor au général, mais aussi WRT, Sarah Bovy et Ulysse De Pauw dans les catégories, peuvent viser le podium.

Enfin, et l’on s’en réjouit, il y aura du Belge avec non moins de quatre de nos compatriotes au départ. Sur le podium de Portimao, Laurens Vanthoor (lire ci-contre) pilotera la Porsche N°6 avec de hautes ambitions.

Sarah Bovy peut clairement ramener aussi un trophée avec la Porsche des Iron Dames, tout comme Ulysse De Pauw sur une des Ferrari AF Corse. Ce sera plus compliqué pour Alessio Picariello, un des seuls à rouler avec un vrai “gentleman driver”. Mais le véloce Carolo aura à coeur de montrer encore une fois son excellente vitesse de pointe. Et attend impatiemment la qualification des 24H du Mans, la seule où ce ne sont pas les “Bronze” (amateurs) chargés de chasser le chrono.

L’horaire des 6 Heures de Spa-Francorchamps

Jeudi

10h30-11h10 : Essais libres 1 Porsche Benelux

11h30-13h00 : Essais libres 1 6H de Spa

13h20-14h20 : Essais libres Porsche Allemagne

14h40-15h20 : Essais libres 2 Porsche Benelux

16h20-17h50 : Essais libres 2 6H de Spa

Vendredi

9h05-9h40 : Qualifications Porsche Benelux

10h-10h35 : Qualifications Porsche Allemagne

11h00-12h00 : Essais libres 3 6H de Spa

14h35-15h10 : Course 1 Porsche Benelux (30'+1t)

15h45-16h20 : Course 1 Porsche Allemagne (30'+1t)

17h-17h15 : Qualifications LM GTE-AM

17h25-17h40 : Qualifications LMP2

15h50-18h05 : Qualifications Hypercar

Samedi