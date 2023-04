Renaud Jeanfils est positif avant le départ : ”Le meilleur WEC à Spa depuis 2014”

”Après avoir débuté ma carrière chez Stand 21, j’ai été embauché par Defourny Spectacle”, raconte ce Liégeois de 48 ans dont les parents habitent à Francorchamps, pas loin de sa résidence de Xhoffray, le village d’un certain Marc Duez. “J’ai débuté en 1999 par le spectacle de Céline Dion au stade Roi Baudoin et j’ai travaillé sur 600 concerts, principalement à Forest National. J’ai aussi été responsable des contrôles accès sécurité pour les GP de Belgique de F1 2004 et 2005. En 2012, on a ensuite créé notre propre société événementielle avec mon regretté ami Jean-François Chaumont, l’ancien organisateur des 24H de Spa. On a organisé la course GT dans les rues de Bakou en 2013 et 2014, année de ma première collaboration avec le WEC. En 2015, je suis également devenu Event Manager du championnat du monde d’endurance moto.”

Francorchamps, seul circuit visité tous les ans depuis le début du WEC.

Promoteur avant tout, l’homme qui se qualifie de “facilitateur” de l’organisation durant les meetings fête donc sa dixième édition du WEC : “Spa est le seul circuit qui a fait partie du calendrier tous les ans depuis sa création. On a même organisé un huis clos en période de Covid. Le sport auto est fait de cycles. On a tenu bon durant les années difficiles grâce notamment à une bonne relation avec les dirigeants de l’ACO pour lesquels je m’occupe aussi des 4H ELMS. Aujourd’hui, je m’apprête à vivre la plus belle édition depuis mes débuts, tant au niveau de la qualité du plateau que de l’affluence.”

Cela signifie combien de spectateurs ? 30 000 ? “Non, il ne faut pas exagérer. 30 000, cela fait 12 000 voitures et je devrais les garer jusqu’à l’autoroute. Si toutes les tribunes sont pleines au moment du départ, cela fera entre 15 et 20 000 personnes, en fonction de la météo, et nous serons déjà très heureux. Nous sommes bien en avance au niveau de la prévente. L’intérêt est nettement en hausse. On prévoit 25 à 30 % de fans en plus par rapport à 2022. Les protos sont magnifiques, dix grandes marques sont présentes.”

Départ le samedi, comme au Mans

Et l’on maintient depuis 2014 le samedi pour le départ de la course, comme au Mans… “Il y a trois raisons principales à cela, conclut Renaud Jeanfils qui enchaînera début juin avec les 24H de Spa… motos. D’abord, le permis d’exploitation du circuit ne nous permet pas de rouler après 18h le dimanche. Ensuite, cela nous permet d’éviter la concurrence télé avec d’autres grands événements sportifs comme par exemple la F1 ce week-end. Enfin, c’est un événement familial, à un tarif abordable (65 euros paddocks et tribunes comprises), et les gens préfèrent ne pas devoir travailler ou amener les enfants à l’école le lendemain matin après avoir passé une journée à déambuler autour du circuit et être rentré à la maison après 21h.”

L’horaire

Vendredi

9h05-9h40 : Qualifications Porsche Benelux

10h-10h35 : Qualifications Porsche Allemagne

11h00-12h00 : Essais libres 3 6H de Spa

14h35-15h10 : Course 1 Porsche Benelux (30'+1t)

15h45-16h20 : Course 1 Porsche Allemagne (30'+1t)

17h-17h15 : Qualifications LM GTE-AM

17h25-17h40 : Qualifications LMP2

15h50-18h05 : Qualifications Hypercar

Samedi

9h20-9h55 : Course 2 Porsche Allemagne (30'+1t)

10h45-11h20 : Course 2 Porsche Benelux (30'+1t)

12h45-18h45 : 6H de Spa