Sébastien Bourdais : "Deux Cadillac à Spa, c'est un petit exploit !"

Elles font partie des chouchoutes du public à Spa-Francorchamps. Avec leur gueule agressive et leur sonorité digne d'un V8 de Nascar, les Cadillac V-Series.R ne laissent personne indifférent. Afin de préparer Le Mans, le constructeur américain aligne deux LMDh sur les 6 Heures belges ce week-end. En plus de la n°2 bleue faisant tout le WEC 2023 confiée à Earl Bamber, Alex Lynn et Richard Westbrook, la n°3 jaune sera pilotée par Renger van der Zande, Jack Aitken et Sébastien Bourdais.