On avait reçu deux informations contradictoires. La première de Frédéric Lequien, le patron du WEC, nous affirmant avant Portimao que la fameuse “Balance de Performances” ne serait pas modifiée d’ici aux 24H du Mans. Mais suite à la manche portugaise où Toyota a encore nettement dominé la concurrence, il avait été dit que le législateur utiliserait tout de même son droit de modifier la “plateforme BOP” avant de rétablir un certain équilibre et de créer un peu plus de suspense avant Francorchamps. Il n’en sera finalement rien. Et finalement c’est assez logique.

”Honnêtement, on a été un peu surpris de notre avantage lors deux premières courses, nous a confié Pascal Vasselon, le directeur sportif du Toyota Gazoo Racing. Cela devrait naturellement se resserrer. Certains de nos concurrents ont misé beaucoup sur Le Mans et se sont compliqué la tâche pour les courses sur les autres circuits. Le tracé sarthois est vraiment particulier. Maintenant, il est clair que lors de nos débuts en Hypercar il y a deux ans, nous avons progressé entre la première et la troisième course. Et encore entre la troisième et la cinquième. Sans l’intervention d’une quelconque BOP. Nos adversaires débarquent dans la catégorie et il me semble assez normal qu’ils ne soient pas d’emblée à notre niveau alors que nous avons deux ans d’avance et d’expérience sur eux. Mais l’écart va se réduire au fil des meetings, j’en suis persuadé. Leur marge de progression est bien plus importante que la nôtre.”

Même si tout le monde souhaite une lutte plus rapprochée, il est logique et juste que Toyota garde actuellement un certain avantage et son rang de grand favori. Mais derrière on s’organise et 1.6 à Francorchamps (sur 7 km) c’est déjà mieux que le même écart à Portimao (5 km).