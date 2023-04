6H WEC Spa (Libres 3): Toyota devant Cadillac et... WRT !

Malgré un non-respect des limites de la piste dans son dernier tour, Kamui Kobayashi était crédité du meilleur chrono à l'issue de cette troisième séance d'essais libres. Le Japonais a réalisé le chrono en 2:08.702 dans sa dernière tentative sur la Toyota GR010 n°7 qu'il partage avec José Maria Lopez et Mike Conway. Est-ce le signe que les Hypercars nippones materont la concurrence cet après-midi en qualifications ? Pas sûr car de nombreux gros bras dans la catégorie-reine n'ont pas signé de tour représentatif.

Surprise dans le Top 3 !

Le deuxième temps est signé par la Cadillac n°2 grâce aux efforts de Earl Bamber. L'équipier de Richard Westbrook et Alex Lynn a lâché sept dixièmes sur la Toyota de pointe. Preuve que les temps de cette séance ne valent pas grand-chose, on retrouve une... Oreca-Gibson du Team WRT au troisième rang absolu ! Ferdinand Habsburg est à 1,5 seconde sur la n°31 qu'il partage avec Robin Frijns et Sean Gelael. L'Aurtrichien signe le meilleur temps en LMP2 et précède la Porsche 963 JOTA n°38 de Yé-Da Costa-Stevens. La deuxième meilleure LMP2, la n°10 Vector Sport de Gabriel Aubry, complète le Top 5 devant la Toyota GR010 n°8 de Buemi-Hartley-Hirakawa et la Cadillac n°3 de Bourdais-Van der Zande-Aitken.

En GTE, Matteo Cressoni s'est fendu du meilleur temps sur la Porsche 911 RSR n°60 Iron Lynx qu'il partage avec Alessio Picariello avec un chrono en 2.25.726, devançant son premier poursuivant pour plus de... trois secondes ! La Porsche 911 RSR n°85 Iron Dames de Sarah Bovy se contente du douzième temps dans la catégorie. On notera par ailleurs que la Ferrari 488 n°21 d'Ulysse De Pauw n'a pas pris la piste, les mécaniciens étant en train de remettre en état l'Italienne après son gros crash de la veille.

Les qualifications débuteront cet après-midi à 17 heures.