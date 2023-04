James Calado, pilote Ferrari : “Il faut réglementer le poids des pilotes”

On peut regretter dès lors que les règlements du WEC et de l’ELMS tiennent uniquement compte du poids de la voiture à vide. Dans les compétitions internationales de karting par exemple, en Formule 1, tout le monde roule au même poids, avec du lest pour les plus légers ou petits gabarits. C’est aussi le cas en monoplace, dès la F4, ou en GT3 où il y a un poids moyen pour l’équipage. Là, c’est plus équitable.

Trente kilos en moins c’est 6 à 7 dixièmes de gain au tour

”Selon nos simulations, on peut estimer le gain pour 10 kilos à 2 deuxièmes à deux dixièmes et demi au tour sur Francorchamps”, nous confirme Christian Deltombe, ingénieur chez Peugeot Sport.

“Exact, nous confirme-t-on du côté de WRT. Le poids joue. On l’a constaté quand Charles Milesi roulait pour nous.”

“Au Mans, Nyck De Vries gagnait cinq dixièmes au tour par rapport à ses équipiers rien que grâce à son poids”, a rapporté un ingénieur français. Cela ne concerne donc pas que les petites demoiselles, mais aussi tous les formats de poche comme Will Stevens, Robin Frijns, Reshad De Gerus, Louis Delétraz, Yifei Yé, Laurents Horr, Gabriel Aubry, Dries Vanthoor ou jadis Anthony Davidson.

James Calado rendra quatre dixièmes au tour à certains de ses équipiers au Mans juste en raison de son poids... ©LPR PHOTOGRAPHY LUCIEN RENARD

À l’époque où il roulait en LMP2 chez Jota, Stoffel Vandoorne n’a jamais fait la qualification : “Car Tom Blomqvist était 10 kg plus léger que moi”, nous avait expliqué notre ex-pilote de F1.

À Monza le week-end dernier, Claude Surmont, responsable de la Balance de Performances pour SRO en GT3, a affiné sa BOP en jouant avec des lests de 5, 10 et 15 kg. Preuve supplémentaire que chaque kilo a une influence sur la performance.

À Portimao, on a vu un jeune Français qui doit peser moins de 60 kg tout mouillé à deux dixièmes du meilleur temps de Robert Kubica. Doriane Pin ne pointait qu’à 62 millièmes de son équipier russe, ex-pilote de F1, Daniil Kvyat. Et Lilou Wadoux sur une Ferrari GTE devançait le très grand Ulysse De Pauw de 72 millièmes. Mais avec 25 ou 30 kilos de moins… Et donc une demi-seconde dans la poche. Les pieds et poids lourds comme le géant Rafaele Marciello, trop grand pour se glisser dans une F1, réclament un poids moyen par équipage en course et un poids minimum pilote à bord en qualifs.

Comme si vous mettiez des ressorts aux chaussures d'un sauteur en hauteur.

”Franchement, je voudrais savoir pourquoi il n’y a pas d’égalité au niveau des poids en WEC, s’insurge le pilote Ferrari Hypercar, multiple champion en GT, James Calado, qui s’est même fendu d’un tweet sur le sujet. C’est injuste et pas normal pour un championnat du monde. Au Mans, certains de mes équipiers vont gagner 4 dixièmes au tour par rapport à moi qui pèse 79 kg rien que grâce à leur poids. D’autres auraient encore un bien plus gros avantage (NdlR : Kamui Kobayashi par exemple pèse 63 kg). C’est comme si vous mettiez des ressorts aux chaussures d’un gars qui fait du saut en hauteur. Il faudrait changer le règlement et revenir à un système de poids moyen comme en GT3 ou comme c’était le cas avant en LMP1.”

”Et dire que les petits ont moins de force et sont moins endurants n’est pas un argument valable car les voitures ne sont pas physiques à piloter avec la direction assistée”, rajoute le Britannique.

Et puis les muscles pèsent plus que la graisse. Les petits peuvent donc être plus musclés.

Il est donc urgent de réglementer cela dans un championnat hypercompétitif où chaque dixième compte. Quand une voiture est un kilo sous le poids, elle est disqualifiée. Mais quid d’un pilote 20 kilos sous le poids moyen alors ?