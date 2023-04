Un demi-siècle plus tard, Ferrari revient jouer les premiers rôles à Spa

Cette année fut celle de tous les superlatifs où tous les records de vitesse furent battus. En essais, Jacky boucla un tour à la vitesse moyenne folle de 263 km/h ! Mais c'est toutefois Pescarolo qui reste dans les annales avec un meilleur tour en course signé à précisément 262,461 km/h, en 3 minutes et 14 secondes.

Rapide mais fragile

Lors du départ, les Matra pilotées par "Pesca" et Chris Amon ont avalé le Raidillon en tête, Ickx allait rapidement se défaire du Néo-Zélandais (qui allait ensuite casser son moteur) avant de profiter des malheurs du barbu français, victime de plusieurs pneus déchapés, pour prendre la tête. Mais trahi par sa boîte de vitesses, Jacky devra renoncer au Club House, laissant la victoire à Mirage-Gulf et au trio Derek Bell-Howden Ganley-Mike Hailwood. L'autre Ferrari, celle de Merzario-Pace, terminera quatrième après avoir achevé l'épreuve sur trois rapports.

Un demi-siècle plus tard, la magie rouge opère toujours au sommet de l'endurance, comme l'attestent les nombreux tifosi déjà présents aux abords du circuit. Chez Ferrari AF Corse, qui engage les deux 499P dont la livrée rappelle celle des fameuses 312PB, on est conscients qu'on a également rendez-vous avec un glorieux passé dans les Ardennes. "Nous avons de la pression, mais quelle belle pression !", s'exclame Batti Pregliasco, Team Manager de l'équipe. "Spa-Francorchamps compte beaucoup pour nous ainsi que pour nos pilotes. Tout le monde aime venir ici. Spa-Francorchamps, c'est la Belgique. Sans cet endroit, le pays perdrait une partie importante de son charme et de son patrimoine".

Il y a 51 ans, Brian Redman et Arturo Merzario offraient à Ferrari la victoire aux 1000 kilomètres de Spa-Francorchamps 1972. Si on refuse d'y croire chez les rouges, voir un équipage écarlate sur la plus haute marche du podium n'est pas impossible. On est à Spa, après tout...